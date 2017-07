Region Pinneberg in Kürze : +++ Hasloh klagt über Zunahme des Fluglärms +++ XFEL: Röntgenlaser geht in Betrieb +++ Erschließung der Parkstadt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hasloh Fast die Hälfte aller Flugbewegungen werden inzwischen über die nördliche Ein- und Abflugschneiße abgewickelt. Die Belastungen für die Hasloher sind in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen. Dies wurde während der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses der Gemeinde deutlich.

Schenefeld Bei der Forschungseinrichtung XFEL in Schenefeld hat nun offiziell die Betriebsphase begonnen. Das hat Pressesprecher Bernd Ebeling gestern mitgeteilt. Die Experimentierhütten sind so weit vorbereitet. Für die Untersuchung von Biomolekülen und biologischer Strukturen können jetzt erste Experimente mit dem hochmodernen Röntgenlaser durchgeführt werden. Am 1. September wird die internationale Einrichtung offiziell eröffnet. Die wissenschaftlichen Nutzer werden laut Ebeling in den darauf folgenden Wochen erwartet.

Pinneberg Das umfangreiche Straßenausbauprojekt der Umgestaltung der Richard-Köhn-Straße (ab Oeltingsallee Richtung Süden) und des Thesdorfer Weges (zwischen Heideweg und Datumer Chaussee) geht in die letzte Phase. Das teilte Stadtsprecherin Maren Uschkurat mit. Voraussichtlich ab morgen – nach Fertigstellung der Bauarbeiten an der Einmündung Datumer Chaussee/Manfred-von-Richthofen-Straße – werden die Straßenbauarbeiten im Thesdorfer Weg an der Kreuzung Richard-Köhn-Straße/An der Raa fortgesetzt. „Es handelt sich dabei um den letzten Abschnitt der Gesamtbaumaßnahme zur äußeren östlichen Erschließung der ehemaligen Eggerstedt-Kaserne im Thesdorfer Weg“, so Uschkurat. Die Ein- und Ausfahrt vom Thesdorfer Weg aus in die Straße An der Raa und die Gegenrichtung wird für etwa zwei Wochen gesperrt. Eine Umleitung für den Kfz-Verkehr wird über Datumer Chaussee und Hogenkamp ausgeschildert sein. Der Geh- und Radverkehr ist im betroffenen Bereich während der Bautätigkeiten frei, da die Arbeiten nur im Bereich der Fahrbahn stattfinden. Mit größeren Verkehrsbehinderungen rechnet die Verwaltung nicht.

Wedel Das Musikcafé, das am morgigen Donnerstag in der DRK-Begegnungsstätte seine Türen öffnen wollte, muss leider ausfallen. Das teilte Sabine Wilkening gestern mit. Der Grund sei eine Erkrankung. Der Ortsverein lädt regelmäßig jeden ersten Donnerstag im Monat zum geselligen Beisammensein mit Musik ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle Senioren, besonders aber an Schlaganfallbetroffene und demerziell Erkrankte mit Angehörigen.

Uetersen Einer modernen Komposition wendet sich der Gospelchor Adonai am Sonntag, 9. Juli, zu. „Jesaja – Der lange Weg in die Freiheit“ heißt das Pop- und Gospeloratorium von Hartmut Naumann, das von 20 Uhr an in der Uetersener Klosterkirche erklingen soll. Bei freiem Eintritt. Adonai freut sich auf diese Aufführung für Chor, Orchester und Solostimmen und auf viele Gäste.

Quickborn Das Landgericht Itzehoe hat einen 49 Jahre alten Mann aus Quickborn gestern wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens zu einer Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt. Sie wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der Mann 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Elmshorn Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Zigarettenautomaten im Elmshorner Stadtgebiet gesprengt. Wie das Landeskriminalamt in Kiel (LKA) erklärte, hatte sich ein Anrufer gegen 2 Uhr in der Nacht bei der Elmshorner Polizei gemeldet, weil er einen Knall gehört hatte. Die Polizei gab den Fall weiter an die Sprengstoffexperten des LKA, die den Tatort am Adenauerdamm in Höhe der Hausnummer 97 inspizierten. Der Automat wurde zerstört, zahlreiche Packungen an Zigaretten konnten sichergestellt werden. Nach den Tätern wird gefahndet.

Hamburg Fahrten innerhalb des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) sollen im kommenden Jahr erneut teurer werden. Dies gab das Verkehrsunternehmen bekannt. Im Schnitt sollen die Ticketpreise um 1,2 Prozent steigen. Einen entsprechenden Antrag hat der HVV jetzt beim Hamburger Senat und den Landesregierungen der Nachbarländer gestellt, die ebenfalls an das Verbundsystem angeschlossen sind. Für HVV-Nutzer aus dem Kreis Pinneberg bedeutet die Preiserhöhung, dass sie für Einzelfahrten nach Hamburg künftig 10 Cent mehr zahlen müssen. Der HVV selbst spricht nicht von einer Preiserhöhung, sondern von einer Tarifanpassung, mit der die jährliche Kostensteigerung des Verkehrsunternehmens ausgeglichen werden soll, wie HVV-Geschäftsführer Lutz Aigner mitteilte. Und diese sei in diesem Jahr geringer ausgefallen als in der Vergangenheit. Denn 2015 stiegen die Preise um 2,6, 2016 um 1,9 und 2017 um 1,4 Prozent.

05.Jul.2017