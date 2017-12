Haushaltsberatungen : Hasloh kämpft sich aus dem Minus

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Während der Hasloher Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 noch ein Minus von 1,4 Millionen Euro vorsah, kann die Gemeinde nun dank der Zahlen für das kommende Jahr aufatmen. Laut dem aktuellen Entwurf für den Haushaltsplan 2018 sieht der Ergebnisplan ein Plus von 149.000 Euro vor. „Die Zahlen werden langsam aber sicher besser für uns“, erklärte Finanzausschussvorsitzender Gunnar Schacht (SPD) während der Sitzung der Gemeindevertreter. Er gab den Politikern und Besuchern einen kurzen Überblick über die aktuellste Vorlage des Haushaltsplanes 2018.

Im Vergleich zum Plan des Vorjahres kann sich Hasloh über eine positive Veränderung von 1,7 Millionen Euro freuen. Als Grund für die Entwicklung nannte Schacht unter anderem eine Verbesserung bei der Einkommenssteuer. „Wir haben mehr Häuser und somit auch mehr Einwohner“, erläuterte er. Von 2012 bis 2018 habe sich die Einkommenssteuer um 600.000 Euro verbessert. Nicht so positiv sehe es dagegen bei der Gewerbesteuer aus: Diese sei auf insgesamt 400.000 Euro zurückgegangen.

Einen „bitteren Tropfen“ nannte Schacht die Kreisumlage. Von 1,29 Millionen im Jahr 2016 steigt diese für 2018 auf 1,48 Millionen Euro an. Dennoch gebe es im Jahr 2018 keine Erhöhung der gemeindlichen Steuern, wie Hunde- und Grundsteuer. „Das ist noch nicht notwendig“, erklärte Schacht weiter.

Die Gemeinde hat sich während der Sitzung auch für die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung durch den AZV Schleswig-Holstein entschieden. „Das wird vermutlich auch eine kostenmäßige Entlastung geben, jedoch erst im nächsten Jahr“, sagte Schacht. Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen in der Neuen Mitte sind laut Schacht erst im Jahr 2019 im Haushalt zu erwarten.

Große Freude herrschte bei den Politikern, die einstimmig den Haushaltsentwurf verabschiedeten. Matthias Guckel (CDU) mahnte dennoch, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen. „Wir dürfen uns nicht auf kurzfristige Einnahmen verlassen. Wir müssen grundsätzlich einen ausgeglichenen Haushalt anstreben.“ Dem stimmte Thomas Krohn (CDU) zu: „Die Grundstücksverkäufe der Zukunft sind ein Unsicherheitsfaktor.“

Auch Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) mahnte zur Vorsicht. „Ich denke, dass wir optimistisch sein können. Wir haben immerhin alles an Investitionen so weit runtergefahren, wie es nur ging“, sagte der Bürgermeister. Als Beispiel dafür nannte er die nun geschlossene Volkshochschule. „Das war bitter.“ Dennoch könne sich die Gemeinde nicht ausruhen. „Es muss sich strukturell etwas ändern. Wir können uns nicht nur auf die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen in der neuen Mitte verlassen. Auch danach muss es weitergehen“, betonte er.