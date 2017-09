Abwassernetz : Hasloh bleibt bei der Entscheidung für den AZV

von Bastian Fröhlig

erstellt am 28.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Hasloh | Eigentlich war alles entschieden: Im Februar stimmte die Gemeindevertretung dafür, das Abwassernetz zum 1. Januar 2018 an den Abwasserzweckverband Südholstein (AZV) zu übertragen. Die Umstrukturierungen beim azv und die Überarbeitung der vorhandenen Satzung sorgten bei den Gemeindevertretern für Sorgen: Kann die Übertragung wirklich bereits zu diesem Zeitpunkt erfolgen?

In der Gemeindevertretung sollten sich die Politiker zwischen zwei Varianten entscheiden: eine Änderung der Übertragung mit Hamburg Wasser als neuem Partner oder dem Festhalten am AZV und der Verschiebung des Vertragsabschlusses um ein Jahr. Letztendlich bekräftigten die Gemeindevertreter ihren Beschluss aus dem Februar und hielten am AZV als Partner fest.

„Der AZV kann nach jetzigem Stand bestimmte Aufgaben nicht übernehmen. Zudem ist derzeit niemand befugt, einen Vertrag zu unterzeichnen“, sagte Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD). „Ich weiß gerade nicht, was für ein Spiel wir spielen“, sagte Peter Janssen (Foto), Geschäftsführer des AZV, brüskiert. Der neue Satzungsentwurf des AZV solle in den kommenden Wochen vorliegen. „Der öffentlich-rechtliche Vertrag mit den Gemeinden wird noch in diesem Jahr verabschiedet. Spätestens aber bis zum 15. Januar“, sagte Janssen.

Beschlusskontrolle eingefordert

Für die Gemeinde bestehe auch in diesem Fall kein Risiko, da der Vertrag rückwirkend zum 1. Januar geschlossen werde. „Selbst wenn in diesen zwei Wochen ein Schaden an ihrem Abwassernetz entstehen sollte, wären wir in der Pflicht“, betonte Janssen. „Ich habe keinen Zweifel, dass der Vertrag zustande kommt und die Aufsichtsbehörde diesen genehmigt“, bekräftigte der Geschäftsführer. Der Durchführung der Übertragung stehe daher nichts im Wege. „Ich gehe davon aus, dass im Januar nicht 48 Kommunen ohne Abwasserentsorgung dastehen“, sprach sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Kay Löhr für die geplanten Zusammenarbeit mit dem AZV aus. Verwundert sei er, dass das Thema erst jetzt diskutiert werde: „Wir brauchen eine vernünftige Beschlusskontrolle. Dann hätten wir die Informationen rechtzeitig gehabt und müssten nicht so zeitkritisch entscheiden.“ Bei einer Enthaltung bekräftigten die Gemeindevertreter ihren Beschluss aus dem Februar. Wann der Vertrag unterzeichnet wird, soll die Kommunalaufsicht mitteilen. „Wir klären das für Sie. Wir stehen ohnehin täglich in Kontakt“, sagte Janssen.