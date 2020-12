Voting des Tages : Harter Lockdown: Geschäfte schließen vor Weihnachten – richtig so?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

13. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Bund und Länder haben sich am Sonntag (13. Dezember) auf härtere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geeinigt. Das öffentliche Leben in Deutschland wird angesichts der Fallzahlen schon ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel muss bundesweit bis zum 10. Januar schließen, ausgenommen sind Geschäfte für den täglichen Bedarf. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten mit.

Ausnahmen gelten etwa für Lebensmittelmärkte, Abhol- und Lieferdienste auch der Gastronomie, Apotheken, Drogerien, Optiker, Tankstellen, Autowerkstätten, Banken, Post, Reinigungen und Weihnachtsbaumhändler. Friseure, Kosmetikstudios und ähnliche Betriebe bleiben geschlossen, sofern sie nicht medizinisch notwendige Behandlungen vornehmen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rief dazu auf, sich aber bereits am Montag und Dienstag mit Einkäufen zurückzuhalten. Die notwendigen Dinge des Alltags könnten weiter gekauft werden.

Harter Lockdown: Geschäfte schließen vor Weihnachten – richtig so? Ja, die Infektionszahlen erfordern ein hartes Durchgreifen. Ja, aber es hätte noch weitere Ausnahme geben müssen. Nein, das werden viele Einzelhändler nicht überleben. zum Ergebnis

