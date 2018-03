Region Pinneberg in Kürze : +++ Harksheider Weg: Brücke wird gesperrt +++ Höhere Beiträge für Schreber in Wedel +++ Frischlinge in Barmstedt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

13. März 2018, 06:00 Uhr

Quickborn Autofahrer, die von Quickborn nach Norderstedt fahren wollen, müssen demnächst mehr Zeit einplanen: Von Mittwoch, 4. April, bis Freitag, 17. August, ist die Brücke über die Autobahn im Harksheider Weg für Fahrzeuge gesperrt. „Während dieser Zeit ist die Nutzung für Fußgänger und Radfahrer überwiegend möglich“, betonte Pressesprecher Florian Zettel. Lediglich während der Sommerferien, also ab Montag, 9. Juli, bis zur Fertigstellung, müssen auch diese Verkehrsteilnehmer Umwege in Kauf nehmen. Als Ausweichstrecken nennt der Bauträger die Friedrichsgaber Straße (L76) sowie die Norderstedter Straße in Bönningstedt.

Wedel Das Thema mit dem meisten Diskussionspotenzial stand ganz am Ende auf der Tagesordnung bei der Jahreshauptversammlung des Schrebergarten-Vereins Wedel: die Anpassung der Mitgliedsbeiträge. „Die Gebühren sind seit Jahren, sogar Jahrzehnten nicht erhöht worden“, erläuterte Rechnungsführer Dirk Augner. Die Beiträge der 330 aktiven Schreber, also der Pächter, reichen derzeit nicht aus, um die laufenden Kosten für die Vereinsarbeit zu decken. Daher schlug der Vorstand vor, den Jahresbeitrag von 30 auf 40 Euro zu erhöhen. „Das klingt im ersten Moment viel, ist aber mit 85 Cent eine Briefmarke pro Monat“, sagte Augner.

Barmstedt Am Bokeler See haben Spaziergänger vor Kurzem drei Frischlinge gefunden und kurzerhand mitgenommen. Aus diesem Anlass warnt nun der Hegering I: „Wer Tierkinder mitnimmt, schadet ihnen meist“, so Pressesprecher Philip Alsen. Besser sei es, die Tiere in Ruhe zu lassen, da die Muttertiere meistens in der Nähe seien. Den kleinen Wildschweinen geht es derweil gut: Ein Schwesterpaar kümmert sich um sie.

Elmshorn „Miteinander. Vielfalt. Leben“: Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der „Markt der Möglichkeiten“. Am 25. März präsentieren sich 69 Vereine und Institutionen in der Erich Kästner Gemeinschaftsschule, um ihre ehrenamtliche Arbeit vorzustellen. Organisiert wird die dritte Auflage der Engagierten- und Vereinsmesse von der Stadt Elmshorn, dem Spendenparlament und dem Verein „Engagiert in Elmshorn“.

Pinneberg Ein neues Kinderprojekt im Pinneberger Geschwister-Scholl-Haus (GSH) will Konventionen auf den Kopf stellen. Die Rollen und Geschichten sollen gemeinsam entwickelt werden. Für diese Aktion kooperieren der Verein Brücken der Kulturen und das GSH. „Wir geben den Kindern die Freiheit und einen geschützten Raum, in dem sie sich entfalten können, wie sie möchten“, so Theaterpädagogin Klara Strodmeyer.

Tornesch Während der Sportlerehrung würdigte die Stadt Tornesch alle hiesigen Sportler, die in 2017 besondere sportliche Erfolge errungen hatten, mit einer Urkunde. Die Taekwondo-Gruppe des TuS Esingen unterhielt die zahlreichen Gäste in der Aula der Klaus-Groth-Schule mit einem eindrucksvollen Einblick in diese Kampfkunst. „Alle Fraktionen sind sich parteiübergreifend einig, dass man Sportvereine unterstützen muss“, beschrieb Bürgermeister Roland Krügel (CDU) die Stimmung in den politischen Gremien.

Hamburg Rund eine Woche nachdem 300.000 Flugblätter mit einer Beschreibung des in Hamburg vermissten Schotten Liam Colgan verteilt wurden, gibt es noch keine heiße Spur des 29-Jährigen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Es habe Hinweise im zweistelligen Bereich gegeben, denen nachgegangen worden sei. Nach ersten Ermittlungen sei es nicht unrealistisch, dass der 29-Jährige verunglückt sei. Es gebe beispielsweise keine Hinweise darauf, dass der Schotte einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei oder sich habe absetzen wollen.

Schleswig-Holstein Die Landespolizei Schleswig-Holstein führt seit Montag und bis kommenden Sonntag eine Kontrollwoche durch. Im Fokus der verstärkten Verkehrskontrollen stehen Verstöße gegen die Gurtpflicht und gegen die Nutzung von Smartphones am Steuer. Das teilte die Polizei mit. Bislang waren überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer die größten Unfallgefahren im Straßenverkehr. Doch nun kommt ein dritter Risikofaktor hinzu: Die Ablenkung durch Smartphones, Tablets oder andere elektronische Geräte.