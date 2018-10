Handwerkerinnen im Einsatz: Musical mit Ohrwurmpotenzial

von shz.de

22. Oktober 2018, 16:58 Uhr

Eines ist sicher: Wer das Musical „Hammerfrauen“ gesehen hat, wird künftig die Welt der Baumärkte mit anderen Augen sehen. Bunt und schräg ist das Stück, und ein wenig frivol, die Produktion des Berliner Kabarett-Theaters „Die Wühlmäuse“ in Kooperation mit dem Tournee-Theater Thespiskarren. Regie führte Craig Simmons. Die Uraufführung war bereits 2015, die Originalbesetzung aus Isabel Varell, Caroline Beil, Christian Miebach und Marc Billep besteht noch heute.

Namen wie Caroline Beil und Isabel Varrell hatten sicher dazu beigetragen, dass das Forum am Sonntagabend restlos ausverkauft war. Indes war es eine bravouröse Gesamtleistung des Ensembles in Gesang, Tanz und Spiel – Robert Löhr (Buch), Benedikt Eichhorn (Musik) und Michael Frowin (Songtexte) – die nach dem letzten Song „Eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss“ einen wahren Beifallssturm aus Klatschen, Pfeifen, und Bravo-Rufen entfesselte.

Zur Story: Julia hat ihren Verlobten Marc (Christian Miebach) zwar im Baumarkt kennengelernt, doch eigentlich hasst die junge Frau das Heimwerken. Als Marc mit Julia eine alte Mühle sanieren will, fragt diese sich, ob ihr „Do-it-yourself-Maniac“ wirklich der Richtige für sie ist.

In diesem Stück haben alle ihre großen und kleinen Probleme. Etwa die zurückhaltende Cornelia (Caroline Beil), die sich im Laufe des Musicals zur sexy Powerfrau entwickelt. Köstlich war ihre Interpretation des Songs „Cornelia“. Die vier unterschiedlichen Frauen Yvonne (Varell), Cornelia (Caroline Beil), Kim (Eva Löser) und Julia (Anastasia Troska) – treffen sich im Baumarkt bei dem „Ladies Night mit Heimwerker-Kursus“ – Sekt und Schnittchen inbegriffen. Je mehr Alkohol die Damen intus haben, desto hemmungsloser werden ihre Kommentare zu Julias Dilemma. Das Fliesen und Fugen, angeleitet von den Baumarkt-Mitarbeitern Enno (Dirk Hinzberg) und Patrick (Marco Billep), wird schnell zum Kacheln und Picheln.

Bald wird der Workshop überlagert von den persönlichen Lebensgeschichten der von Alkohol benebelten Kursteilnehmerinnen. Als Enno und Patrick protestieren, werden diese kurzerhand festgetackert, befreien sich jedoch und zeigen eine ganz andere Seite von sich. „Hammerfrauen“ spielt kräftig, lustvoll und gekonnt mit Geschlechterklischees.

Die Songs haben allesamt Ohrwurmcharakter, die Dialoge sind pointiert. Wörter wie Packband, Kettensäge und Zement bekommen eine erweiterte Bedeutung. Bühnen- und Kostümbild (Daniel Klapper, Teresa Mikolajczyk) schufen das perfekte Ambiente. Mit Witz, Charme und Ironie sorgte diese mitreißende „Ladies Night“ für beschwingte Stimmung im Forum. Fazit: Ein absolut unterhaltsames Musical trifft den Nagel auf den Kopf.