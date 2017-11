Handwerk und Kunstfertigkeit

vergrößern 1 von 2 Foto: Lütjens 1 von 2

Die Organisatorinnen von „Kunst mol kieken“ strahlen Enthusiasmus und Vorfreude aus. Das Team besteht aus den vier engagierten Frauen Maike Arnold, Barbara Balbisi, Ingrid Giogli-Linke und Andrea Logemann. Zum 27. Mal wird der traditionsreiche Kunsthandwerkermarkt im Bürgerhaus Appen, Hauptstraße 70, stattfinden.

„Im Januar beginnen die Vorbereitungen. Wir suchen die möglichen Aussteller aus und verschicken die Einladungen. Weihnachten kommt ja immer schneller, als man denkt“, erläutert Giogli-Linke und lacht. „Der Markt ist in einer dauernden Entwicklung. Es gibt immer etwas zu tun.“

Um die 30 Kunsthandwerker werden auf der Groot Deel und der Galerie ihre Waren präsentieren. „Wir könnten noch viel mehr Stände ins Programm aufnehmen, aber der Raum ist begrenzt. Jeder Aussteller soll den Platz bekommen, den er braucht“, so Logemann. „Wir geben besonders darauf Acht, dass es jedes Gewerk nur einmal gibt“, fügt Arnold hinzu, „Wir möchten das Sortiment vielfältig und abwechslungsreich gestalten.“ Besucher dürfen sich also auf eine bunte Mischung hochwertiger Kunst freuen.

„Es wird für jeden Anlass etwas dabei sein. Weihnachten steht aber natürlich im Vordergrund“, erklärt Balbisi, „Angebote gibt es auch für jeden Geldbeutel.“ Giogli-Linke bestätigt: „Es gibt nichts Schlimmeres, als auf einen Kunstmarkt zu gehen und nichts mitnehmen zu können, weil es nicht bezahlbar ist. Bei uns sollen glückliche Menschen das Haus verlassen.“ Die Waren der hobby- und hauptberuflichen Kunsthandwerker reichen von Schmuck, hergestellt aus altem Silberbesteck, über Collagen bis hin zu Miniaturen in Glühbirnen. „Die Künstler kommen von weit her. Unser Markt hat einen weit reichenden Ruf“, so Logemann. Maren Kuchta beispielsweise wird aus Dänemark anreisen und ihre eigens designten und hergestellten Hüte mitbringen.

Die Organisatorinnen selbst werden auch an ihren eigenen Ständen anzutreffen sein. Logemann fertigt Deko und Figuren aus Holz, Arnold widmet sich der Papierkunst und Balbisi bietet Waldorfpuppen und Puppenbekleidung an. Giogli-Linke wird dieses Jahr handwerklich pausieren und sich ganz der Organisation widmen.

Der Markt, der am Wochenende vor dem ersten Advent, Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. November, stattfindet, wird am Sonnabend um 11 Uhr durch den Chor „Cantate Appen Moorrege“ eingeläutet. An beiden Tagen öffnet das Bürgerhaus für Besucher von 11 bis 17 Uhr. „Die Leute kommen scharenweise, teilweise auch mit Reisebussen. Wir schätzen die bisherigen Besucherzahlen auf über 1000 an einem Wochenende“, sagt Arnold stolz.

Für die Verköstigung sorgt der Ortsverein Appen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Seit 25 Jahren sind die Vertreter dabei und backen am jeweiligen Tag ab 7 Uhr frische Torten. An beiden Tagen sind es insgesamt in etwa 50 Stück, dazu kommen noch etliche Kuchen. Auch mehrere hundert Frikadellen wird es wieder geben. Das DRK stellt ebenfalls Schmalzbrot, Glühwein, Kaffee und Tee zum Ausschank bereit. Die ehrenamtlichen Organisatorinnen freuen sich bereits sehr auf die diesjährige Ausgabe des Markts, denn all diese Voraussetzungen versprechen, dass das Wochenende von „Kunst mol kieken“ auf ein Neues fantastisch wird.