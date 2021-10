Voting des Tages : Hand aufs Herz: Wie gut kommen Sie ohne Facebook, WhatsApp und Instagram klar?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

05. Oktober 2021, 18:00 Uhr

Rund sechs Stunden ohne Facebook, WhatsApp und Instagram: Ein ungewöhnlich langer Total-Ausfall hat Milliarden Nutzer des Online-Netzwerks zugesetzt. In der Nacht, als die Dienste wieder hochfuhren, entschuldigte Unternehmenschef Mark Zuckerberg sich mit einem lapidaren "Sorry" für die Unterbrechung: "Ich weiß, wir sehr ihr euch auf unsere Angebote verlasst, um mit euren Lieben in Kontakt zu bleiben", schrieb er über seinen persönlichen Facebook-Account.

Wir fragen deshalb:

Hand aufs Herz: Wie gut kommen Sie ohne Facebook, WhatsApp und Instagram klar? Schlecht, ich benötige alle Dienste regelmäßig. Ich brauche WhatsApp, auf die anderen könnte ich verzichten. Ich brauche Facebook und Insta, könnte auf WhatsApp verzichten. Ich benötige alle drei nicht. zum Ergebnis

