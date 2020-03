Voting des Tages : Hamsterkäufe in Zeiten des Coronavirus – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

02. März 2020, 18:00 Uhr

Nachdem das Coronavirus in der vergangenen Woche erstmals bei einem Mann in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden ist, sind die Auswirkungen in den Supermärkten, Drogerien und Apotheken zu spüren. Desinfektionsmittel sind vielerorts ausverkauft. Auch lang haltbare Lebensmittel wie Reis oder Nudeln sind derzeit stark nachgefragt. Wir fragen daher heute:

Hamsterkäufe in Zeiten des Coronavirus – wie stehen Sie dazu? 0,0% Verständlich. Ich habe ebenfalls mehr als sonst eingekauft. 0,0% Ich wollte es nicht, habe dann aber zugegriffen, weil es bestimmte Waren kaum noch gab. 0,0% Hamsterkäufe sind unnötig, ich habe nicht mehr gekauft.

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.