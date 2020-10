Voting des Tages : Hamsterkäufe: Bevorraten Sie sich angesichts der Infektionslage stärker?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

22. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Fast wirkt es wie ein Naturgesetz: Mit der Zahl der Corona-Infektionen steigen in Deutschland auch wieder die Toilettenpapierverkäufe. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war der Absatz von Toilettenpapier Mitte Oktober fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Vorkrisen-Monate August 2019 bis Januar 2020. Und in den sozialen Medien tauchten wieder die ersten Bilder von leer gefegten Regalen auf. Auch die Nachfrage nach Seife, Mehl und Hefe zog nach Angaben der Statistiker zuletzt wieder deutlich an.

Wir fragen daher heute:

Hamsterkäufe: Bevorraten Sie sich angesichts der Infektionslage stärker? Ja, ich kaufe mehr, als ich bräuchte. Nein, das halte ich nicht für notwendig. zum Ergebnis

