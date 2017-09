Hamburgs Kultur in Kummerfeld

vergrößern 1 von 2 Foto: Schmidt 1 von 2

von ina

erstellt am 28.Sep.2017 | 17:31 Uhr

In der Klasse 4 a treten Hamburgs große Künstler auf, in der Klasse 4 b sitzen die Kummerfelder abends bei einem Wein zusammen und im Lehrerzimmer wird lecker gekocht – mit einer direkten Durchreiche in die 4b. Das sind nicht etwa die Träume eines unaufmerksamen Schülers im Unterricht, sondern es handelt sich um das neue Nutzungskonzept der ehemaligen Grundschule, das vier inspirierte Kummerfelder Zuzügler kürzlich im Kulturausschuss vorgestellt haben: Das sind die Journalisten Nadine Bielefeldt und Christoph Forsthoff, die Sozialpädagogin Nina Gerken und Schulbegleiterin Kerstin Jatzke.

Die vier Zuzügler kamen aus der ganzen Republik vor einigen Jahren nach Kummerfeld, um ihre Kinder auf dem Land aufwachsen zu lassen, ihnen eine Heimat im Grünen zu bieten. Aber das allein macht das Leben nicht aus, erläutern sie in ihrem Konzept: „Seit der Lindwurm und der Meinkenhof geschlossen haben, ist Kummerfeld nur noch ein Wohnort. Doch die Leute sitzen nun in ihren gemütlichen Häusern, und wenn sie etwas Kultur und Anregung erleben wollen, müssen sie nach außerhalb fahren.“ Das soll mit dem Café Alte Schule anders werden: Kummerfeld soll mehr als ein Wohnort sein, sondern eine Heimat, so heißt es in dem Konzept. Eine Heimat mit vielen Facetten.

Was ist geplant? In der alten Grundschule soll ein Café entstehen, das ab 14 Uhr zum Verweilen einlädt. Es könnte eventuell auch Eltern die Gelegenheit zu einen Klönschnack bieten, wenn sie ihre Kinder aus der Kita abholen, die ebenfalls zu einem Teil in dem Gebäude untergebracht ist. Abends soll das Café zum Bistro werden und Getränke ausschenken sowie eine kleine Auswahl an einfachen aber liebevoll zubereiteten Speisen zu günstigen Preisen anbieten. Herzstück des Cafés wäre der Kulturbetrieb. Im Idealfall würden die vier dazu einen weiteren Klassenraum umbauen, damit dort auch namhafte Künstler aus Hamburg auftreten können. Forsthoff, selbst Kulturjournalist und nach eigenen Angaben in der Hamburger Kulturszene gut verwurzelt, ist diesbezüglich sehr optimistisch: „Ich hoffe wirklich, dass wir Leute hierher holen könnten, für die Sie sonst nach Hamburg fahren“, so Forsthoff. „Ich habe mich in der Szene bereits umgehört, und weiß, dass dazu grundsätzlich eine Bereitschaft da ist.“ Man könne auch internationale Künstler, die in Hamburg gastieren, beispielsweise für einen Zweitauftritt zusätzlich noch nach Kummerfeld holen. In der intimen Atmosphäre wäre das ein ganz anderer Ansatz. Die Räumlichkeit solle aber nicht nur den großen Stars vorbehalten sein, sondern der Kulturraum wäre auch für lokale Künstler, Vereine oder Veranstaltungen nutzbar.

Um dieses Konzept realisieren zu können, bedarf es natürlich eines größeren finanziellen Aufwandes, den die vier Kulturunternehmer mit Hilfe der Gemeinde stemmen wollen. Nach einer ersten Überschlagung mit dem Architekten Christof Schwarz veranschlagen sie aktuell geschätzt Gesamtkosten zwischen 60 000 und 110 000 Euro. Letzteres wäre die Vollversion des Konzepts, je nach finanziellem Spielraum haben die vier aber auch abgespeckte Varianten vorgeschlagen. „Da die baulichen Maßnahmen eine Wertsteigerung des Objektes mit sich bringen, bauen wir darauf, dass der Eigentümer, also die Gemeinde Kummerfeld, diese Kosten übernimmt“, heißt es in dem Konzept. Die vier selbst würden für die Renovierung der Räume und die Anschaffung sämtlichen Mobilars und Inventars aufkommen. „Wir sind voller Herzblut und Tatendrang“, sagte Bielefeldt vor dem Ausschuss. „Um weiter zu machen, bräuchten wir an dieser Stelle ein positives Echo. Und zwar möglichst nicht erst 2027, da könnte der Tatendrang schon etwas erlahmt sein.“

Dieses Echo kam prompt: Seitens der SPD-Fraktion hieß es, vom Grundsatz her sei die Stimmung mehr als positiv“, seitens der CDU sagte man: „Wir findend das ganz toll und wichtig. Man kann das nur begrüßen.“ Auch Bürgermeisterin Erika Koll zeigte sich optimistisch. Bei einer Gebäudeaufwertung könne sich die Gemeinde grundsätzlich schon beteiligen, sie wolle sich über eventuelle Fördermöglichkeiten informieren. Fragen seien auch zum Thema Brandschutz und Nutzungsrecht des Gebäudes zu klären. Eventuell könne man während der nächsten Gemeindesitzung sogar schon einen Grundsatzbeschluss fassen.