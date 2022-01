Zukünftig keine Zuschauer mehr : Hamburger Volleyball-Verband beschließt Pause bis Anfang Februar

Betroffen von dieser Entscheidung sind auch viele Mannschaften aus dem Kreis Pinneberg. Die Serie könnte bis zum 8. Mai verlängert werden – notfalls soll nur die Hinrunde gewertet werden.

14. Januar 2022, 16:13 Uhr

Betroffen von dieser Entscheidung sind auch viele Mannschaften aus dem Kreis Pinneberg. Die Serie könnte bis zum 8. Mai verlängert werden – notfalls soll nur die Hinrunde gewertet werden.

Immer voller Emotionen ist Jörn Förthmann an der Seitenlinie dabei: Er unterstützt seine Verbandsliga-Volleyballerinnen des TuS Esingen stets mit lauten Anfeuerungsrufen und Klatschen. Nüchtern nahm der Trainer am Donnerstagabend (13. Januar) die Information, dass der Hamburger Volleyball-Verband die Saison aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen bis einschließlich des Wochenendes 5./6. Februar unterbricht, zur Kenntnis: „Vernunft geht über Sportlerherz.“

Diskussionen über Vorgehensweise

Emotional war es auch in den Diskussionen darüber, wie im HVbV-Bereich verfahren werden sollte, zugegangen. „Der Dialog zwischen dem HVbV und seinen Vereinen am 12. Januar hat ergeben, dass die Einstellungen der Mannschaften zur Fortführung des Spielbetriebs sehr unterschiedlich sind. Während die einen gerne so lange wie möglich spielen wollen, gibt es doch einen sehr großen Teil, der Bedenken äußert und aufgrund des hohen Infektions- und Quarantänerisikos Kontakte vermeiden möchte, um sich, die Aktiven sowie deren Familien zu schützen“, hieß es in der Mitteilung des Verbands.

Vor dem HVbV hatten bereits der Hamburger Handball-Verband und der Hamburger Fußball-Verband eine Verlängerung ihrer Winterpause beschlossen. Den Verantwortlichen des Hamburger Volleyball-Verbands „ist bewusst, dass diese Entscheidungen nicht für alle Beteiligten optimal sind“, wie sie in der Mitteilung einräumten. Dort hieß es weiter: „Wir hoffen dennoch, im Austausch mit den Vereinen eine Lösung gefunden zu haben, die der derzeitigen Lage angemessen ist und gleichzeitig noch einen sportlich fairen Wettbewerb ermöglicht.“ Sie äußerten zudem die Hoffnung, dass alle Beteiligten „unter diesen Voraussetzungen zusammen gut durch die Saison kommen“.

Corona-bedingte Pause bleibt ohne Strafe möglich

Die HVbV-Offiziellen kamen zu dem Schluss, dass sie „als Verband die Verantwortung übernehmen möchten“. Deshalb trafen sie, „resultierend aus den Umfragen des Dialogs“, die Entscheidung, dass der Erwachsenen-Spielbetrieb ab sofort und bis einschließlich des Wochenendes 5./6. Februar unterbrochen wird. Sollte danach gespielt werden können, werden ab dem 12./13. Februar geplante Partien wieder ausgetragen. „Die Regelung, dass Mannschaften, die Corona-bedingt pausieren wollen, dies ohne Strafe tun können, gilt weiterhin“, hieß es von Verbandsseite.

Der HVbV-Spielausschuss würde „die Lage in den wöchentlichen Zusammenkünften ständig neu beurteilen“ und „gegebenenfalls die Pause verlängern“, war der Mitteilung zu entnehmen. Der Fokus liegt darauf, die Hinserie vollständig zu absolvieren: Deshalb werden nach der verlängerten Winterpause „prioritär die Spiele auf Ersatztermine verlegt, die zur Komplettierung der Hinrunde fehlen“, so die HVbV-Entscheidungsträger. Die Rückrunden-Partien sollen so absolviert werden, wie sie aktuell angesetzt sind.

Jugend-Spiele auch während der Schulferien

Der Jugend-Spielbetrieb wird ebenfalls bis zum Sonntag (6. Februar) unterbrochen. „Im Anschluss werden die geplanten Partien fortgesetzt. Wenn möglich, werden auch hier ausgefallene Spiele bis zum 8. Mai neu terminiert“, hieß es in der Mitteilung. Die Verantwortlichen aller Mannschaften seien „aufgefordert, in Eigenregie mögliche Termine an den Wochenenden für Nachholspiele abzustimmen und Termine sowie Hallenverfügbarkeiten der Geschäftsstelle zu melden“. Hierbei sei „jede Unterstützung bei der Planung der Verlegungen willkommen“.

Die Meisterschaften und Qualifikationsrunden, die im Januar stattfinden sollten, werden nicht ausgespielt. „Im Austausch mit dem Jugendausschuss werden Ersatztermine für die ausgefallenen Meisterschaften und Qualifikationsrunden gesetzt“, so die HVbV-Entscheidungsträger, die um Verständnis dafür warben, dass ausnahmsweise auch die in den Schulferien liegenden Wochenenden „bei der Terminierung mit einbezogen werden müssen“.

Spiele sollen ohne Zuschauer stattfinden

Im Breiten- und Freizeitsport wird der Spielbetrieb der Hobbyligen ebenfalls bis einschließlich des Wochenendes 5./6. Februar unterbrochen. Für die ausgefallenen Spieltage im Januar wird ein Ersatztermin – vermutlich am bisherigen Endrunden-Datum – bekanntgegeben. „Die Endrunde wird dann voraussichtlich neu und mit der Beteiligung aller Teams terminiert“, war der Mitteilung zu entnehmen.

Obwohl aktuell weder die Corona-Landesverordnung von Schleswig-Holstein noch die der Freien und Hansestadt Hamburg eine Testpflicht für Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, oder für Kinder und Jugendliche, die in ihrer Schule getestet werden, vorsieht, verlangt der Verband, „dass alle Spielerinnen und Spieler vor jedem Spieltag einen offiziellen Test vorlegen“. Antigen-Schnelltests hätten hierbei 24 Stunden Gültigkeit und PCR-Tests 48 Stunden. „Die Maskenpflicht gilt grundsätzlich für alle, mit Ausnahme der Spielenden sowie des ersten und zweiten Schiedsrichters“, stand in der HVbV-Mitteilung, in der es zudem hieß: „Es werden keine Zuschauer in den Hallen erlaubt.“

Wird nur die Hinrunde gewertet?

Der Trainingsbetrieb ist von der aktuellen Zwangspause nicht betroffen: „Hierfür gelten die Vorgaben der jeweiligen Landesverordnungen in Rücksprache mit den Vereinen“, hieß es in der Mitteilung. Förthmann wird seine Schützlinge in den kommenden Wochen aber nicht in die Fritz-Reuter-Halle bitten: „Wir pausieren auch mit den Übungseinheiten“, stellte der Coach klar.

„Die Saison wird maximal bis zum Sonntag (8. Mai) verlängert. Es wird versucht, die ausgefallenen Hin- und Rückspiele bis zu diesem Zeitpunkt nachzuholen. Sollte die Rückrunde nicht komplett gespielt werden, wird nur die Hinrunde gewertet“, teilte der Verband abschließend mit, wie das angedachte Zeitfenster aussieht sowie die Ermittlung der Auf- und Absteiger vonstatten gehen könnte.

Esinger Damen winkt Regionalliga-Aufstieg

Sollte tatsächlich nur die erste Halbserie gewertet werden, würde etwa im Herren-Bereich die VG Halstenbek-Pinneberg II als Landesliga-Erster in die Verbandsliga Hamburg aufsteigen – und die VG Elmshorn hätte als Zweitplatzierter (aktuell vier Punkte Rückstand) das Nachsehen. Im Gegenzug würden die HaPi-Damen als Bezirksliga-Zweiter hinter dem TSV Buchholz 08 II den Sprung in die Landesliga verpassen. Die Esinger Damen müssten sich hinter der VG WiWa Hamburg II und Grün-Weiß Eimsbüttel III mit dem Bronze-Rang in der Verbandsliga begnügen.

Dies könnte den Tornescherinnen aber sogar genügen, um als „lachende Drittplatzierte“ in die Regionalliga Nord zu klettern. Die beiden vor ihnen liegenden Teams sind dem derzeitigen Stand nach nämlich nicht aufstiegsberechtigt, weil die ersten Damen von WiWa und die Zweitvertretung von GW Eimsbüttel bereits „total regional“ schmettern. Ein Aufstieg als Rang-Dritter zur Saison-Halbzeit wäre zwar nicht so schön und emotional wie als Meister nach einer kompletten Serie, würde aber sicher auch von Förthmann ausgelassen gefeiert werden.