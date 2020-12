Hamburger Kultur- und Geistesgeschichte

Dritte Neuauflage „Der Ohlsdorfer Friedhof. Ein Handbuch von A bis Z“ erschienen / Standardwerk über ein 1877 eingeweihtes Areal der Superlative

Dietmar Vogel

11. Dezember 2020, 13:59 Uhr

Hamburg/Prisdorf | Am 1. Juli 1877 wurde der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg eingeweiht. Mit 389 Hektar ist er der größte Parkfriedhof der Welt, es finden sich dort 202 000 Grabstätten. Seit seiner Gründung haben mehr als 1,4 Millionen Beisetzungen stattgefunden, jährlich kommen 4500 Beisetzungen dazu. Keine Frage: Der bis 1991 genannte Hauptfriedhof Ohlsdorf mit hundert Laub- und Nadelgehölzarten sowie Teichen und Wasserläufen ist ein Phänomen der Superlative. Entsprechend vielfältig ist die literarisch-wissenschaftliche Aufarbeitung. Ein Standardwerk – „Der Ohlsdorfer Friedhof. Ein Handbuch von A bis Z“ von Helmut Schoenfeld †, Norbert Fischer, Barbara Leisner und Lutz Rehkopf erscheint aktuell in der dritten Auflage.

Der Verlag Edition Temmen konnte für eine neue Einführung Dr. Matthias Gretzschel gewinnen. Der Buchautor und ehemalige Abendblatt-Kulturredakteur sorgte kürzlich mit seinem neuen Buch „Peking. Schicksal und Wiedergeburt eines legendären Hamburger Segelschiffes“ für Schlagzeilen.

Der wahre Hamburger, ja der findet seine letzte Ruhestätte zwischen der Haupteinfahrt Fuhlsbüttler Straße im Westen, Borstels Ende im Norden, Einfahrt Bramfeld im Osten und Seehof im Südosten. Zu finden sind in dem erschlossenen Areal mit insgesamt 17 Kilometern Straßennetz und Erschließungswegen mit einer Gesamtlänge von 80 Kilometern unter anderem Hans Albers, Loki und Helmut Schmidt, Roger Willemsen, Ida Ehre, Gustaf Gründgens, die Familie Laeisz. Es gibt Grabstätten des Chinesischen Vereins, der Japanischen Kolonie, des Deutsch-Baltischen Friedhofsvereins und der Iranisch-Moslemischen Gemeinde.

Die Autoren sind allesamt ausgewiesene Experten. Auf der Grundlage des bisher von Helmut Schoenfeld herausgegebenen Handbuchs legen Leisner, Fischer und Rehkopf das umfassende Nachschlagewerk über den Ohlsdorfer Friedhof in einer vollständig neu bearbeiteten Fassung vor.

Auf aktuellem Stand werden in mehr als 750 Stichworten alle Aspekte der Anlage behandelt. Eine vorbildliche Hamburger Kultur- und Geistesgeschichte vom 19. Jahrhundert bis in die jüngste Vergangenheit fassbar. Viele praktische Hinweise zum Thema Bestattung und Friedhof, mehr als 200 Abbildungen sowie instruktives Kartenmaterial ermöglichen die schnelle Orientierung auf dem außergewöhnlichen Hamburger Parkfriedhof.