Region in Kürze : +++ Hamburger Flughafen lahmgelegt +++ Unfall nach Regen auf der A 23 +++ Weniger Flüchtlinge in Schleswig-Holstein +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

04. Juni 2018, 06:00 Uhr

Hamburg Nach einem stundenlangen Stromausfall hat der Hamburger Flughafen seinen Betrieb den gesamten Sonntag eingestellt. Dazu sehe man sich gezwungen, teilte das Unternehmen auf Twitter mit. „Es ist nicht gelungen, den Fehler zu beheben.“ Tausende Passagiere hatten stundenlang am Flughafen ausgeharrt, in der Hoffnung, doch noch abfliegen zu können.

Kölln-Reisiek Am Sonnabend kam es auf der Anschlussstelle Horst / Elmshorn der Autobahn 23 um kurz vor 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audi A4, Baujahr 2008, hatte aufgrund des plötzlich eintretenden Regenschauers in Zusammenspiel mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Autobahnpolizei Elmshorn mitteilte. Der Fahrer, der in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war, kollidierte in seinem Wagen mit der Außenschutzplanke der Autobahn. Glück im Unglück: Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro – Personen wurden nicht verletzt und andere Verkehrsteilnehmer nicht in den Unfall verwickelt.

Schleswig-Holstein Die Zahl der nach Schleswig-Holstein kommenden Flüchtlinge ist weiter rückläufig. Bis Ende April wurden in den Erstaufnahmen im Norden 1537 Hilfesuchende registriert, für deren Aufnahme das Land zuständig ist, wie aus dem aktuellen Zuwanderungsbericht des Innenministeriums hervorgeht. Das waren 300 Flüchtlinge weniger als im Vorjahreszeitraum. 2016 waren in den ersten vier Monaten des Jahres noch 5416 Hilfesuchende in den Norden gekommen.

Elmshorn Ein 37 Jahre alter Tornescher ist am Sonntagmorgen um 1.02 Uhr betrunken gegen eine Ampel im Kreuzungsbereich Mühlendamm/Mühlenstraße gefahren. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Der Schaden liegt bei zirka 7500 Euro. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wedel Hunderte Aktive des SC Rist und zahlreiche Fans färbten am Sonnabend die Wedeler Innenstadt in die Farben Grün und Gelb. Mit einem Festumzug durch die Rolandstadt startete der Basketballverein in sein 50-jähriges Jubiläum. An der Steinberghalle gab es ein buntes Kinderprogramm und zahlreiche Aktionen rund um die aus Amerika stammende Sportart. Die offizielle Jubiläumsfeier fand dann im Rist Forum statt, wo es Standing Ovations für Vereinsgründer Ewald Schauer gab.

Pinneberg Tausende Besucher waren am Wochenende beim 16.Kleinkunstfestival in der Pinneberger Innenstadt unterwegs. Acht internationale Künstler zeigten Jonglage, Fakirshows oder Einradeinlagen. Die Besucher wurden bei vielen Shows aktiv eingebunden, wurden von den Künstlern um Spenden gebeten – und vor allem auch um Stimmen für den mit 500 Euro dotierten Publiukumspreis, der Sonntaggabend verliehen wurde.