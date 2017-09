Region Pinneberg in Kürze : +++ Hamburger Flughafen für Region unverzichtbar +++ Küchenhof will mehr sozialen Wohnraum +++ Zoff um Gewerbegebiet +++

vergrößern 1 von 1 1 von 1

08.Sep.2017

Hamburg Der Airport Hamburg ist für die Stadt und das Umland ein regelrechter Wohlstandsmotor. So die Quintessenz einer Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) zur regionalwirtschaftlichen Bedeutung des Flughafens Helmut Schmidt. Der internationale Airport in Fuhlsbüttel stelle für die gesamte Region „einen unverzichtbaren Standortfaktor“ dar, bilanzierte HWWI-Geschäftsführer Henning Vöpel bei der Vorstellung der Erhebung, die vor allem die Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte betrachtet.

Schenefeld Die amtierende Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) präsentierte Ziele und eine Bilanz im Schenefelder Rathaus anlässlich der offiziellen Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl. Gegenkandidat Constantin von Piechowski (FDP) hatte abgesagt. Etwa 60 Interessierte waren ins Rathaus gekommen, darunter viele Vertreter aus Politik und Verwaltung. Thema Nummer Eins für die Zukunft sei, günstigen Wohnraum zu schaffen. Der neue Stadtkern biete sich dafür an. Zudem soll das Bürgerzentrum weiter geplant werden.

Pinneberg Seit Anfang des Jahres steht die Erweiterung des im Süden der Kreisstadt gelegenen Wohn- und Gewerbegebiets Gehrstücken-Süd auf der Agenda des Bauamts. Etwa 16Hektar bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche sollen umgewidmet werden, damit sich dort neue Unternehmen ansiedeln können und Wohnbebauung möglich ist. Kritik kommt jetzt von den Grünen: Sie befürchten eine Flächenversiegelung. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung werden am 12. September über das Thema beraten.

Elmshorn Bis zum Jahr 2023 möchte die Stadt Elmshorn fünf neue Kindertagesstätten bauen, um die dringend benötigten Betreuungsplätze zu schaffen. Die Uhr tickt – und die Stadt gibt Gas. Auf dem Sportplatz der Timm-Kröger-Schule an der Hermann-Weyl-Straße soll eine Kita für bis zu acht Gruppen hochgezogen werden. Kosten: zirka drei Millionen Euro. Schon 2020 könnte die Einrichtung fertig sein.

Holm Pendler, die täglich die B431 nutzen, müssen sich auf Umleitungen einstellen. Am 18. September beginnen die Sanierungsarbeiten zwischen dem Holmer Kreisel und dem Ortseingang Wedel. Autofahrer werden über Appen-Etz von Wedel nach Holm gelotst. Zum Krankenhaus wird ein Bus-Shuttle eingerichtet.

Quickborn Ein warmes Willkommen bereiteten das Elsensee- und das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ihren neuen Schülern. Mit einem bunten Programm wurden die neuen Fünftklässler auf den weiterführenden Schulen begrüßt. „Hier werdet Ihr nicht alleine gelassen“, sagte Michael Bülck, Leiter der Elsensee-Gymnasiums, während seiner Rede. Beide Schulen setzen auf Paten und Streitschlichter aus höheren Klassen, die den Neuankömmlingen den Einstieg in die höheren Stufen erleichtern sollen und das Miteinander stärken.

Schleswig-Holstein Die Schwarzweißfotos sind bedrückend: An Bord der schrottreifen „Exodus“ liegen Leib an Leib die Menschen im „Schlafsaal“. 4500 europäische Juden, die den Holocaust überlebt hatten, wollten im Jahr 1947 mit dem einst für 500 Menschen gedachten früheren Vergnügungsdampfer nach Palästina - was die Engländer als Mandatsträger für Palästina verhindern wollten. Im Rumpf des Schiffes, so zeigt ein anderes Foto, klaffen Löcher. „Zwei britische Zerstörer waren damals in die ,Exodus‘ gefahren“, erzählt der Kurator des Jüdischen Museums in Rendsburg (Schleswig-Holstein), Carsten Fleischhauer. Beim Entern des Schiffes durch britische Soldaten gab es vier Tote und bis zu 200 Verletzte. Unter dem Titel „Die Exodus-Affäre - Schleswig-Holstein und die Gründung Israels“ hat das Museum eine Sonderausstellung über dieses im Detail wenig bekannte „Stück Weltgeschichte“ gestaltet. „Es muss für Holocaust-Überlebende ein Grauen gewesen sein, dass die Briten sie ausgerechnet ins Land der Täter zwangsweise zurückschickten und wochenlang hinter Stacheldraht internierten“, sagt der Historiker Prof. Gerhard Paul von der Europa-Universität in Flensburg.