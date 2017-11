Region Pinneberg in Kürze : +++ Hamburg: Auftrag für Blohm+Voss +++ Elmshorn: Berliner Straße einspurig +++ Pinneberg: kein WLAN-Tracking +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

17.Nov.2017

Hamburg Die Bremer Lürssen-Gruppe hat mit einer norwegischen Werft einen Auftrag zum Bau einer Großyacht erhalten, von dem der Hamburger Lürssen-Standort Blohm+Voss auch langfristig profitieren soll. Rumpf und Aufbauten des sogenannten Explorer Vessel werden bei der Kleven Verft in Norwegen gefertigt, die finale Ausrüstung, Erprobung und Ablieferung erfolgten in Hamburg, sagte Lürssen-Sprecher Oliver Grün am Donnerstag. Der Auftraggeber und das Volumen wurden nicht genannt. Mit dem Auftrag sei Lürssen imstande, ein neues Produkt zu entwickeln und erfolgreich am Markt zu platzieren.

Elmshorn Wegen Kanalbaumaßnahmen wird die Berliner Straße wie berichtet ab der Schloßstraße bis zum Gelände des ehemaligen Sky-Marktes nur noch einspurig für den Verkehr befahrbar sein – und zwar vom 20. November bis voraussichtlich 20.Dezember. Die Baufirma hat jetzt mitgeteilt, dass Fußgänger und Radfahrer in diesem Zeitraum die Bahnseite noch benutzen können. Auf der Seite des Sky-Marktes wird aus Richtung Schloßstraße kommend bis zur Einfahrt zum Parkplatz die Arbeitsstelle nicht passierbar sein. Später werden die nutzbaren Geh- und Radwegseiten getauscht.

Wedel Für Sonntag, 26. November, lädt die Christuskirchengemeinde wieder zu einem Konzert ins Gotteshaus, Feldstraße 32-36, ein. Kantor Freimut Stümke hat diesmal ein musikalisches Programm für sein Vokalensemble zusammengestellt. Es kommen Werke von Johann Sebastian Bach, Max Bruch, Oskar Lindberg, Carl Loewe, Johann Herrmann Schein und Wolfgang Andreas Schultz zur Aufführung. An der Orgel unterhält Kantor Stümke unter anderem mit der Partita „Warum betrübst du dich, mein Herz“ von Samuel Scheidt.

Pinneberg WLAN-Tracking beim Bummel in Pinneberg: Die Pläne des Stadtmarketings für eine elektronische Personenzählung sind längst vom Tisch. Jetzt teilte auch das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz mit, dass das aufsichtsbehördliche Verfahren eingestellt worden sei. Nachdem das Projekt im Oktober öffentlich wurde, gingen bei den Datenschützern mehrere Beschwerden ein.

Schenefeld In mindestens zehn Fällen haben Schenefelder seit gestern, 13.15 Uhr Anrufe von vermeidlichen Polizeibeamten erhalten. „Die männliche Person hat sich als Polizist ausgegeben, um über diese bekannte Masche die Bürger nach ihren Wohnobjekten, Vermögenswerten und Kontodaten auszufragen“, teilte die Polizei mit. Der „falsche“ Polizist behauptete, rumänische Einbrecher seien festgenommen worden, die Hinweiszettel mit der Anschrift und dem Namen der Angerufenen bei sich getragen hätten. Durch verschiedene technische Möglichkeiten hatte der Anrufer es geschafft, dass die Telefonnummer der Polizeistation Schenefeld im Telefondisplay erschien. Daher warnt die Polizei vor den Betrügern, denn „solche Anrufe tätigt die Polizei nicht“.

Quickborn Gleich vier musikalische Höhepunkte hält die kalte Jahreszeit für Quickborn bereit. Morgen sind Gabriele Rossmanith, Lena Stolze und Eberhard Hasenfratz mit Lyrik und Musik im Artur-Grenz-Saal zu Gast. Doch auch der Helenenhof, die Quickborner Musikschule und die Chöre der Benefizveranstaltung für Doliambo stehen schon mit klangvollen Darbietungen in den Startlöchern.

Schleswig-Holstein Der Pflegenotstand in Deutschland ist an sich kein neues Thema, doch dass Ärzte und Pfleger öffentlich ihren Arbeitgeber anklagen, verleiht dem Umstand eine zusätzliche Brisanz. Nach einem Brandbrief der Pflegekräfte schlagen nun auch die Ärzte der Sana-Kliniken Alarm: Überstunden seien die Regel statt die Ausnahme, das Personal sei chronisch überlastet und dauerhafte Überbelastung führe zu Fehlern. Pflegekräfte, die keine Zeit haben Verbände zu wechseln, die allein auf einer Station für 40 Patienten verantwortlich sind, Ärzte, die ohne Assistenz im OP stehen und versuchen, an allen Brandherden gleichzeitig zu löschen.