Region Pinneberg in Kürze : +++ Halstenbeker verletzt Beamte +++ Tausende feiern in Elmshorn Hafenfest +++ Open-Air-Kino in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

27. August 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn

Mehrere tausend Besucher feierten am Wochenende in Elmshorn das Hafenfest. Zum Programm gehörten Flohmärkte, ein Mittelaltermarkt und das Drachenbootrennen. Nach einem verregneten Auftakt zeigte sich am Sonntag noch die Sonne.

Halstenbek

Ungewöhnlicher Einsatz für Feuerwehr und Polizei am Sonnabend in Halstenbek: Der Bewohner einer stark verrauchten Wohnung im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses am Friedrichshulder Weg weigerte sich, diese zu verlassen. Bei seiner Gegenwehr verletzte er zwei Polizisten.

Pinneberg

Bei den Open-Air-Kino-Tagen auf dem Drosteiplatz sahen an den drei Abenden etwa 1800 Besucher unterschiedliche Filme - darunter "Fack ju Göthe 3" und "Das brandneue Testament". City-Manager Dirk Matthiessen zeigte sich mit der Resonanz zufrieden.

Hamburg

Altbürgermeister Ole von Beust (CDU) sieht Hamburg bereit für eine Bürgermeisterin muslimischen Glaubens. Deshalb unterstütze er die Entscheidung der Hamburger Parteiführung, Aygül Özkan als Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl 2020 nominieren zu wollen, sagte der 63-Jährige der „Welt am Sonntag“.

Schleswig-Holstein

Paukenschlag bei der SPD: Die stellvertretende Landeschefin Serpil Midyatli hat auf dem Wahlparteitag angekündigt, am 30. und 31. März 2019 in Norderstedt für den Landesvorsitz zu kandidieren. Der amtierende SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner nahm die Ankündigung äußerlich gelassen zur Kenntnis.