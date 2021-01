Zeugen gesucht : Halstenbek: Nachbar verhindert Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ein Anwohner im Hagenwisch wollte nach dem Rechten sehen, als er ungewöhnliche Geräusche hörte. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht.

von Felisa Kowalewski

11. Januar 2021, 17:21 Uhr

Halstenbek | Versuchter Einbruch im Hagenwisch in Halstenbek: Am Sonntagabend (10. Januar) versuchten zwei unbekannte Täter um 18.20 Uhr gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße einzusteigen.

Doch ein Nachbar hörte verdächtige Geräusche und wollte nach dem Rechten sehen. So wurden die Täter vertrieben, teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Dunkelgekleidete Täter flüchteten über Grundstückrückseite

Die Täter werden als zwei Männer von schlanker Statur beschrieben. Beide waren nach Zeugenaussagen dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Sie flüchteten demnach über die Grundstücksrückseite.

Die Ermittlungen hat die Kriminalinspektion Pinneberg übernommen. Sie bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (04101) 2020.