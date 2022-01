Busverkehr : Halstenbek muss weiter auf Bushaltestelle am Luruper Weg warten

Seit 2019 ist das Thema auf Anregung von Anwohnern auf der Agenda – noch sei aber keine Lösung gefunden, so der Kreis Pinneberg. Der arbeite weiter daran.

Avatar_shz von Felisa Kowalewski

17. Januar 2022, 08:00 Uhr

Seit 2019 ist das Thema auf Anregung von Anwohnern auf der Agenda – noch sei aber keine Lösung gefunden, so der Kreis Pinneberg. Der arbeite weiter daran.

Vor der Haustür in den Bus steigen und Anschluss haben an den Halstenbeker Ortskern – das wünschen sich die Anwohner des Luruper Wegs in Halstenbek schon länger. 2019 hatte eine Anwohnerin deshalb eine Unterschriftensammlung ins Rathaus gebracht und seitdem wurde oft über den möglichen Bushalt gesprochen: in der Lokalpolitik und auch in der Kreispolitik. Die Bushaltestelle gibt es aber immer noch nicht. Grund genug für die CDU, einen alten Antrag dazu wieder auf die Tagesordnung des jüngsten Bauausschusses zu setzen.

2020: Kreis hatte neuer Streckenführung zugestimmt

Letzter Stand 2020 beim Thema Busanbindung im Luruper Weg: Der Kreis hatte im Rahmen der Fahrplanumstellung über eine geänderte Streckenführung der Linien 184, 185 und 186 in Halstenbek und Schenefeld abgestimmt. Damals wendeten noch die Busse auf dem Halstenbeker Schützenplatz, was aufgrund der Schulwegsicherheit vermieden werden sollte. Im Rahmen dessen wurde auch eine zeitweise Bedienung des Luruper Wegs über den Eielkampsweg in Erwägung gezogen. Der Kreis stimmte zu.

Weiterlesen: Halstenbek und Schenefeld: Buslinien sollen neue Strecken befahren

Die Anwohnerin, die die Unterschriftensammlung auf den Weg gebracht hatte, beschwerte sich jetzt in der Einwohnerfragestunde: „Es ist nichts passiert. Es ist hier dicht bebaut und es gibt viele Ältere. Die nächsten Haltestellen sind zu weit weg. Entweder man ist gut zu Fuß oder man ist auf ein Auto angewiesen. Das ist für mich unbeschreiblich.“ Auch die Gleichstellungsbeauftragte Celia Letzgus sagte: „Das Problem betrifft nicht nur Senioren, sondern auch Familien mit Kindern und Jugendliche. Als Folge sinkt deren Mobilität.“

Die nächsten Haltestellen sind zu weit weg. Entweder man ist gut zu Fuß oder man ist auf ein Auto angewiesen. Das ist für mich unbeschreiblich. Anwohnerin

Um Bewegung in die Sache zu bringen, hatte die CDU im Juli 2021 erstmals den Antrag gestellt, die Verwaltung die Kosten für eine Anbindung mit Kleinbussen zwischen den Straßen Am Krönrey und Luruper Weg an den Bahnhof und das Ortszentrum ermitteln zu lassen. Am Ende kam auch die Idee auf, bei dem Fahrdienst Moia des VW-Konzerns in Hamburg anzufragen oder Ruftaxen einzurichten. Jetzt hatte die CDU zudem Claudius Mozer, Leiter des ÖPNV-Managements beim Kreis Pinneberg, eingeladen.

Kreis arbeitet an Lösung – Gemeinde darf kein ÖPNV-Angebot machen

Der entschuldigte sich zunächst dafür, dass es mit der Schaffung der Busanbindung so lange dauere. „Der Kreis Pinneberg will den Wunsch gern erfüllen, aber wir haben noch keine günstige Lösung gefunden“, erläuterte er. Die Anbindung, die vor einiger Zeit bereits zur Debatte stand, sei ohne Baumaßnahmen nicht möglich gewesen – dafür hätte die Gemeinde in die Tasche greifen müssen, das sei abgelehnt worden. „Wir sind bereits zahlreiche Alternativen durchgegangen. Eine Lösung muss aber wirtschaftlich und verhältnismäßig sein.“ Das Ziel sei eine kostenneutrale Lösung, damit der Kreis auch zustimme.

Moia wäre wirtschaftlicher und ökologischer Unsinn. Bürgermeister Claudius von Rüden

Explizit geht es dabei um Probleme, die der Kreis gemeinsam mit dem HVV lösen muss – die Gemeinde könne aktuell gar nichts machen, außer Taxigutscheine zur Verfügung zu stellen. Denn im Bereich des ÖPNV dürfe sie gar nicht tätig werden, das liege seit 2018 allein beim Kreis, klärte Mozer auf. Von Rüden berichtete zudem, dass die Moia-Idee verworfen wurde. „Wir haben das in der Stadt-Umland-Kooperation beraten und es wäre ein wahnsinniger finanzieller Aufwand. Es ist wirtschaftlicher und ökologischer Unsinn“, sagte er.

CDU zieht Antrag zurück und wartet ab

Die CDU zog nach diesen Informationen ihren Antrag erst einmal wieder zurück. Der Fraktionsvorsitzende Andreas Pauli sagte: „Wir warten auf weitere Infos von Herrn Mozer und werden dann eventuell einen neuen Antrag stellen.“ Mozer erklärte, er sei verhalten optimistisch, dass eine Lösung gefunden werde. „Ich wünsche es mir für 2022, aber ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen“, sagte er.