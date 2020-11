Polizei sucht Zeugen : Halstenbek: Graue Mercedes-Limousine nachts vor Grundstück gestohlen

Das Fahrzeug im Wert von 60.000 Euro wurde am Sonntag (29. November) in der Straße Am Bahndamm entwendet.

von Felisa Kowalewski

30. November 2020, 18:04 Uhr

Halstenbek | Im Wert von 60.000 Euro: Am Sonntag (29. November) wurde in Halstenbek in der Straße Am Bahndamm eine Mercedes-Benz-Limousine gestohlen. Das teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Fahrzeug verschwand gegen Mitternacht

Das Fahrzeug war vor dem Haus des geschädigten 35-jährigen Halstenbekers abgestellt gewesen und von dort zwischen 0 und 0.30 Uhr geklaut worden.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen vor dem Haus oder mit dem Fahrzeug gesehen haben. Der entwendete Mercedes hat die Farbe Grau.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04101) 2020 entgegen.