Verdacht der Brandstiftung : Halstenbek: Feuerwehr muss brennende Müllcontainer zwei Mal löschen

Am Sonnabend (15. Januar) stand einer der Container am Papenmoorweg zum ersten Mal in Brand – am Tag darauf musste die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek schon wieder anrücken, um zu löschen.

17. Januar 2022, 12:32 Uhr

Gleich zwei Mal brannte es am Wochenende (15. und 16. Januar) an den Müllcontainern im Papenmoorweg in Halstenbek. Beide male rückte die Freiwillige Feuerwehr zum Löschen an. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Das teilt die Wehr mit.

Zwei Feuer am selben Einsatzort

Das erste Feuer wurde am Sonnabendmittag um 11.52 Uhr gemeldet. 15 Feuerwehrleute waren im Einsatz: „Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte somit das Übergreifen des Feuers auf weitere Müllcontainer verhindern“, heißt es von den Kameraden dazu. Um 12.45 Uhr war der Einsatz wieder beendet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass am gleichen Einsatzort wie am Tag zuvor ein Feuer ausgebrochen war. Freiwillige Feuerwehr Halstenbek

Der zweite Alarm kam am Sonntag gegen 17 Uhr. „Vor Ort stellte sich heraus, dass am gleichen Einsatzort wie am Tag zuvor ein Feuer ausgebrochen war. Es brannte Abfall an einem Containerstellplatz“, so die Wehr, die mit zehn Einsatzkräften dort war. Auch die Polizei wurde alarmiert, die bei Eintreffen der Feuerwehr bereits mit einem Handfeuerlöscher zugange war und einen Großteil gelöscht hatte.

„Die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten mit einem handgeführten Strahlrohr durch und kontrollierte die Hitzeentwicklung mittels Wärmebildkamera“, informiert die Wehr. Anschließend konnten die Kameraden wieder einrücken.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg teilt dazu mit, dass die Kriminalpolizei Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (04101) 2020 entgegen nimmt. Es besteht der Verdacht, dass das Feuer gelegt wurde. Am Sonnabend sei es dadurch zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bei dem Feuer am Sonntag sei kein weiterer Schaden entstanden.

Brennender Müllcontainer: Zuvor bereits Einsatz in der Gärtnerstraße

Insgesamt waren es in dieser Woche drei Müllcontainerbrände, mit denen die Halstenbeker Wehr zu tun hatte: Am Dienstag (11. Januar) wurden die Kameraden gegen 16.40 Uhr in die Gärtnerstraße alarmiert. Auch dort wurde ein Feuer in einem Container abgelöscht. Dieser Einsatz war nach knapp einer Stunde beendet.