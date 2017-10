Halstenbek ersetzt 100 Laternen

von fko

erstellt am 12.Okt.2017 | 16:00 Uhr

Die Gemeinde Halstenbek ersetzt in diesem Jahr 100 alte Straßenlaternen durch moderne LED-Leuchten. Finanziert wird das unter anderem aus der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Gefördert werden 20 bis 25 Prozent der Beschaffungskosten – je nach erwartetem CO2-Minderungspotenzial. Die 100 neuen Leuchten in Halstenbek sparen ab September jährlich etwa 23 000 Kilowattstunden Strom ein und verringern dadurch den Ausstoß des schädlichen Treibhausgases um 274 Tonnen.

Halstenbek hat die Umstellung in 2012 mit der durch den Bund geförderten Umrüstung von 411 Leuchten in

den Hauptverkehrsstraßen eingeleitet. In diesem Jahr lag der Fokus auf den Straßen Altonaer Straße, Eidelstedter Weg, Am Roschort, Bickbargen, Seekamp, Krupunder Grund und Krupunder Stieg. Damit wurde inzwischen etwa ein Drittel der öffentlichen Beleuchtung in Halstenbek mit etwa 1900 Masten auf LED umgestellt.

Eine Fortsetzung der Umrüstung ist in den kommenden Jahren geplant. 2018 soll der Schwerpunkt mit weiteren etwa 130 Leuchten in den Halstenbeker Siedlungsbereichen rund um den Hagenwisch, Am Schützenplatz, Baumschulenweg, Holunderweg, Bickbargen Ost und Am Birkenwäldchen liegen.