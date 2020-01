Zeugen gesucht : Halstenbek: Autodiebe klauen Mercedes-AMG

Der teure Wagen wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendet. Bisher sind die Täter unbekannt.

07. Januar 2020, 13:38 Uhr

Halstenbek | Am Sonntagabend stellte der Besitzer seinen Mercedes Benz-AMG GLC Coupé 63 S in Halstenbek gegen 19.30 Uhr in der Straße Am Bahndamm ab. Am Montagmorgen um 9.30 Uhr staunte er nicht schlecht - sein Wagen war weg.

Das schwarze Auto mit einem Zeitwert von zirka 80.000 Euro wurde in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar von bisher noch unbekannten Tätern entwendet. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass das Fahrzeug gegen 20.45 Uhr entwendet und nach der Tat eventuell mit polnischen Kennzeichenschildern ausgestattet wurde. Zuvor waren an dem Wagen Pinneberger Kennzeichen montiert.

Die Beamten gehen zudem Hinweisen nach, nach denen es sich bei den Tätern um mindestens zwei Männer handeln soll.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter (0 41 01) 20 20 zu melden.

