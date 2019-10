Anzeige : Halloween-Eventshopping bei Famila in Pinneberg: Einkauf mit Gruselfaktor

Nichts für schwache Nerven: Das Famila-Warenhaus am Westring 6 lädt zum Halloween-Eventshopping ein.

von Uta Habekost

22. Oktober 2019, 00:01 Uhr

Pinneberg | Mit der Vorfreude wächst der Gruselfaktor: Das Team des Pinneberger Famila-Warenhauses im Rosenfeld lädt zu einer Halloween-Woche mit schaurig-schönen Aktionen und Angeboten ein. Den Auftakt bildet der verkaufsoffene Sonntag am 27. Oktober. Krönender Abschluss der Aktionstage ist „Die Nacht des Grauens“ am Mittwoch, 30. Oktober. Auch dazwischen wird Halloween gefeiert.

Verkaufsoffener Sonntag bei Famila: Programm für Groß und Klein

Am Sonntag sind zwischen 13 und 18 Uhr im Markt am Westring 6 die Hexen los. Sie treiben zwischen Gängen und Regalen ihren Schabernack mit kleinen und großen Kunden und verteilen Süßigkeiten. Vor dem Markt dreht sich ein Kinderkarussell. Zusätzlich kann sich der Nachwuchs auf einer Hüpfburg austoben oder gruselig schminken lassen. Die Verbindung zur ebenfalls verkaufsoffenen Pinneberger Innenstadt hält ein Shuttlebus.

In die Planung und Umsetzung der Halloween-Woche haben Famila-Warenhausleiter Thomas Schmeiser und sein Stellvertreter Dennis Scheunemann die Auzubildenden Gizem Sen, Robin Krüger, Tim Gocks, Melena Hörburger, Michelle Müller, Jakob Witegrove und Didem Terzi eingebunden. Die Azubi-Mannschaft ist eine starke Truppe, die vor guten Ideen sprüht. Als Zauberlehrlinge betreuen die Jugendlichen am Montag und Dienstag, 28. und 29. Oktober, Kindergartenkinder. Sie laden sie morgens zu einem Frühstück ein und schnitzen mit ihnen Gesichter in Kürbisse. Zum Kürbisschnitzen sind im Laufe des Tages auch Famila-Kunden und ihre Kinder eingeladen. Parallel schenken die Auszubildenden mittags kostenlos eine von ihnen selbst zubereitete Kürbissuppe aus.

Mondschein-Shopping an Halloween

Am Mittwoch, 30. Oktober, stehen zwischen 20 und 23 Uhr Event-Shopping und Live-Acts auf dem Programm. Kunden sollten sich auf Einiges gefasst machen. „Bei uns wird in der Nacht zu Mittwoch umgebaut“, kündigt Warenhausleiter Schmeiser an und ergänzt: „Es ist ordentlich Technik im Spiel.“ Dunst und Nebel, gespenstisches Licht auf dem Parkplatz, eine Profi-Schauspielertruppe, die für eine schaurige Stimmung sorgt − mehr Hinweise auf „Die Nacht des Grauens“ lässt sich der Chef nicht entlocken. Nur so viel: „Wir empfehlen die Teilnahme am Event-Shopping von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur in Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person.“

Schmeiser selbst ist Halloween-Fan. Der Warenhausleiter, der den Pinneberger Famila-Markt nach seiner Eröffnung 2004 acht Jahre lang geleitet hat, ist im Februar von seiner Wirkungsstätte in Winsen an der Luhe zurückgekehrt. Hier feierte er im vergangenen Jahr mit dem dortigen Team bereits Halloween. Auf die jetzige Premiere in Pinneberg freut er sich.

Auf einen Blick: Halloween-Woche bei Famila in Pinneberg