Jugendarbeit in Pinneberg : Hallen-Übernachtung bald wieder gratis?

von René Erdbrügger

erstellt am 29.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Pinneberg | Es war der Aufreger der vergangenen Wochen in Pinneberg: Sportvereine sollen für Hallenübernachtungen 150 Euro hinblättern. Doch das dürfte wohl bald wieder Vergangenheit sein. Die Mitglieder des Schulausschusses haben am Mittwochabend in ihrer Sitzung ein positives Signal gesendet, die Erhebung eines Entgelts für Übernachtungen in Turn- und Sporthallen wieder zu streichen. Weil der Schulausschuss aber nicht zuständig ist, muss der Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend (KSJ) am Mittwoch, 11. Oktober, darüber endgültig entscheiden. Beginn im Rathaus ist um 18.30 Uhr.

Dennoch stand in der Ausschusssitzung, die wegen einer Begehung in der Aula der Johann-Comenius-Schule an der Straße Horn stattfand, der Antrag der Fraktion Grüne & Unabhängige im Mittelpunkt. Der lautet wie folgt: „Die Verwaltung wird gebeten, dass alle Schritte eingeleitet und umgesetzt werden, die dazu notwendig sind, um Übernachtungen für Jugendliche in Turnhallen weiterhin ohne bürokratischen Aufwand und kostenfrei zu ermöglichen.“

Begründet wird das damit, dass für die persönliche Entwicklung von Jugendlichen Gemeinschaftsübernachtungen in größeren Gruppen erforderlich und sinnvoll seien. Darüber hinaus würden Übernachtungen dieser Art das Gemeinschaftsgefühl fördern. „Wir wollen den Vereinen und Schulen nicht noch Hürden in den Weg legen“, sagte Christoph Forsthoff von der Fraktion Grüne & Unabhängige. Die SPD und die Bürgernahen sahen das genauso.

Grundsätzlich sei sie dafür, so Natalina di Racca-Boenigk (CDU). Ihr Einwand bezog sich darauf, noch gesetzliche Vorlagen und Versicherungsfragen zu klären. Jens Lucka (FDP) forderte exakte Zahlen: „Wie sieht es mit der Kostenregelung für schulische Gebäude aus? Was kostet der Betrieb einer Turnhalle?“, wollte er wissen. Fragen, die die Verwaltung derzeit noch nicht beantworten kann. „Das Controlling ist mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse beschäftigt“, führte Heiner Koch, Leiter des Fachbereiches Schulen, Kindergärten, Jugend, aus. Er stellte aber klar, dass Übernachtungen für Schulen nichts kosten würden.

Gerhard Bode (CDU), Vorsitzender des Schulausschusses, ergänzte den Antrag dahingehend, dass es nicht nur für Turnhallen, sondern auch Sporthallen gelten solle. Statt kostenfrei solle es „ohne Nutzungsgebühr“ heißen, so Bode weiter, denn Kosten wie beispielsweise Gema-Gebühren würde die Stadt nicht übernehmen. Die Empfehlung an den KSJ wurde mit einer Gegenstimme der FDP angenommen.

Aber was hat es mit der Erhebung von Nutzungsgebühren für Übernachtungen auf sich? Tatsächlich gibt es eine Satzung der Stadt von 2013, nach der Nutzungsgebühren fällig werden. Bislang wurde davon aber nicht Gebrauch gemacht.