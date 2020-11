Haftstrafen für G20-Gegner

In der Szene wurden sie als „Die 3 von der Parkbank“ bekannt – sie hatten zum Jahrestag des Gipfels vier Brandanschläge geplant

05. November 2020, 13:59 Uhr

Hamburg | Zwei Jahre nach den schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg treffen sich in der Nacht zum 8. Juli 2019 drei junge Leute in einem Park. Sie haben Brandsätze, Feuerzeuge und Handschuhe dabei, als sie von der Polizei überrascht und festgenommen werden. Das Hamburger Landgericht hat sich gestern überzeugt gezeigt, dass sich die beiden Männer und eine Frau zu vier Brandanschlägen verabredet hatten. Nach zehnmonatiger Verhandlung verurteilt die Strafkammer einen 32-Jährigen zu einem Jahr und zehn Monaten Haft, einen 28-Jährigen zu einem Jahr und sieben Monaten. Die 29-jährige Frau bekommt ein Jahr und acht Monate Gefängnis. Die Strafen wurden nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Laut einem Adresszettel, den die Ermittler bei den Angeklagten fanden, wollten sie am Wohnhaus von Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt Feuer legen und das Auto einer Immobilienfirma anzünden. Weitere Anschlagsziele waren zwei Immobilienbüros. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre Haft für den 32-Jährigen beantragt, für die zwei Mitangeklagten je drei Jahre. Die Verteidiger hatten Freispruch gefordert.

Anders als die Staatsanwaltschaft bezweifelte die Strafkammer, dass die Angeklagten in der Nacht Gebäude in Brand setzen wollten, in denen Menschen schliefen. Zwar habe es Angriffe aus der linksextremen Szene auf Menschen gegeben, sagte die Vorsitzende der Strafkammer, Sandra Paust-Schlote. Es gebe aber keine Anhaltspunkte, dass die Schwelle, ein Haus mit schlafenden Menschen anzuzünden, überschritten worden sei.

Die Richterin widersprach der Darstellung, dass die Angeklagten wegen ihrer politischen Ansichten „weggesperrt und mundtot gemacht“ werden sollten. „Es geht hier nicht um die Zugehörigkeit der Angeklagten zu einer politischen Szene. Es geht allein darum, ob sie Straftaten begangen haben.“ Paust-Schlote kritisierte die Verzögerung des Verfahrens durch die sechs Anwälte. Die eigentlichen Vorwürfe hätten in wenigen Verhandlungstagen geklärt werden können. In mehr als 50 Verhandlungstagen hätten die Verteidiger den Ermittlern vorgeworfen, Akten manipuliert und angeblich heimliche Prozessbeobachter geschickt zu haben. Doch den Ermittlern sei kein Vorwurf zu machen.

Paust-Schlote ging auch auf die linksextremistischen Unterstützer der Angeklagten ein. Sie hätten nicht nur am Vorabend des Urteils gegen den Prozess demonstriert, sondern auch jede Menge „Resonanzstraftaten“ begangen, nach dem Motto: „Wir führen für euch den Kampf weiter“. Die Unterstützung der Angeklagten sei zum Merchandising mit Taschen und T-Shirts mit Aufdruck „Freiheit für die 3 von der Parkbank!“ geworden.

Die Angeklagten hätten nach Überzeugung des Gerichts eine hohe kriminelle Energie gezeigt. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass die Angeklagten keine Straftaten mehr begehen würden. Darum hätten die Strafen nicht zur Bewährung ausgesetzt werden können.

Dennoch hob das Gericht die Haftbefehle auf. Die Männer saßen seit Juli 2019 in U-Haft. Der Haftbefehl für die Frau war bereits außer Vollzug gesetzt worden. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, müsste sie ins Gefängnis. Die Angeklagten haben ferner die Prozesskosten zu tragen. Die rund 20 Zuschauer begrüßten die vorläufige Freilassung mit Jubel. Anschließend kam es vor dem Gerichtsgebäude zu Rangeleien mit der Polizei.