Region Pinneberg in Kürze : +++ Hacker in Ellerau +++ Bezahlen per Fingerscan in Pinneberg +++ Elmshorns neues Rathaus wird diskutiert +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von shz.de

erstellt am 21.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Ellerau Die Webseite der Ellerauer Feuerwehr ist am Sonntag erneut gehackt worden und seitdem offline. Es ist bereits der dritte Angriff innerhalb von zwei Wochen, wie der stellvertretende Wehrführer Jan Bronstert gestern gegenüber unserer Zeitung bestätigte. Im Sommer war es Unbekannten schon einmal gelungen, die Sicherheitsbarrieren zu umgehen und den Internetauftritt zu zerstören. „Wir wissen nicht, wer dahinter steckt und warum er das tut“, sagte Bronstert.

Pinneberg Die Johannes-Brahms-Schule (JBS) in Pinneberg begibt sich auf Neuland: Um das Essen in der Cafeteria zu bezahlen, können Schüler ihren Fingerprint benutzen. Dabei werden einzelne Punkte des Fingers gescannt. Bisher nutzen rund 800 der gut 1000 Schüler an der JBS das neue bargeldloses Bezahlsystem. „Es erleichtert den Cafeteriabetrieb enorm“, zieht Marion Beermann, Vorstandsmitglied des Cafeteria-Vereins, ein erstes Fazit.

Elmshorn Am Dienstagabend kamen weit über hundert Elmshorner in den Kollegiumssaal, um die Siegerentwürfe für das neue Rathaus zu sehen. Viel Kritik wurde nicht laut, aber es war deutlich, dass die Bürger sich künftig bei der Gestaltung ihres Rathauses beteiligen wollen. Noch offen ist die Frage, ob es eine Tiefgarage unter dem Gebäude geben wird. Jetzt tritt die Stadtverwaltung in Verhandlungen mit den Architektenbüros. Im März fällt die Entscheidung, welcher Entwurf ab 2020 gebaut wird.

Wedel Sie sollen ihn nutzten, dann sollen sie auch entscheiden können, auf welche Weise: Der sanierungsbedürftige Tennenplatz an der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG) wird neu überplant – nicht von Architekten, sondern von den Schülern selbst. Herausgekommen ist ein Modell mit Kunstrasen-Fußballplatz, Multi-Sportfläche, Bewegungs- und Entspannungs-Bereichen, das echte Landschaftsarchitektinnen in Papierform brachten. Es soll als Grundlage für die Umgestaltung dienen.

Uetersen Bilden, begegnen, beraten, begleiten − so ist das Programm der evangelischen Familienbildung in Uetersen für 2018 überschrieben. Organisatorisch gehört die Familienbildung an der Ernst-Ladewig-Meyn-Straße zur evangelischen Familienbildung Pinneberg, bildet jedoch eine Außenstelle mit eigener Leitung. Und diese Position hat seit wenigen Tagen Petra Jäger inne. Sie ist Nachfolgerin von Elke Köpcke, der langjährigen Leiterin der Einrichtung im Albert-Schweitzer-Haus. Köpcke ist in den Ruhestand gegangen.

Hamburg Hat die rätselhafte Explosion am S-Bahnhof Veddel einen rechtsextremen Hintergrund? Wie erst jetzt herauskam, handelt es sich bei dem in U-Haft sitzenden Tatverdächtigen um einen verurteilten Totschläger und ehemaligen Neonazi. Das hat die Hamburger Staatsanwaltschaft am Dienstag bestätigt. Der 51-Jährige ist dringend verdächtig, am vergangenen Sonntag eine Plastiktüte mit zwei Polenböllern am Bahnsteig abgestellt zu haben, die kurz darauf explodierten. Ein S-Bahn-Fahrgast erlitt ein Knalltrauma, die Scheibe eines Glaswindfangs ging zu Bruch.

Schleswig-Holstein Atom-Castoren bleiben zwei weitere Jahre in dem nicht ausreichend gegen Terrorangriffe getesteten Zwischenlager auf dem Gelände des Kernkraftwerks Brunsbüttel. Die Atomaufsicht in Kiel begründete am Mittwoch die Verlängerung dieser Ausnahme-Anordnung damit, dass dies die sicherste Lösung sei. Im Standortzwischenlager (Kreis Dithmarschen) befinden sich 20 Castor-Behälter mit 965 hochradioaktiven Brennelementen, die alle aus dem Betrieb des Kernkraftwerks Brunsbüttel stammen. Das Lagergebäude hat Platz für 80 Castoren.