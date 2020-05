Voting des Tages : Haben Sie während der Corona-Krise mehr Geld als sonst im Supermarkt ausgegeben?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

03. Mai 2020, 18:00 Uhr

Bilder von leeren Regalen und langen Warteschlangen vor und in den Supermärkten gingen noch vor wenigen Wochen viral in den sozialen Netzwerken. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Hamsterkäufe getätigt, Klopapier und Mehl waren Mangelware. Das schlägt sich nun laut einer Studie des britischen Zahlungsdienstleisters Transferwise in Zahlen nieder. Demnach geben die Deutschen im Vergleich zur Vorkrisenzeit rund 98 Prozent mehr Geld in den Supermärkten aus.

Wir fragen daher heute:

Haben Sie während der Corona-Krise mehr Geld als sonst im Supermarkt ausgegeben? Ja, ich habe deutlich mehr ausgegeben. Ja, ich habe mehr ausgegeben, aber es war nicht doppelt so viel. Nein, ich habe mein Kaufverhalten nicht verändert. zum Ergebnis

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (Ausnahmen bestehen am Wochenende sowie an Feiertagen). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.