Voting des Tages : Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft?

15. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Der Zeitpunkt des Lockdowns gut eine Woche vor Heiligabend hat viele Menschen überrascht, vor allem was den Geschenke-Einkauf anbelangt. Viele Bundesbürger fangen erfahrungsgemäß erst kurz vor Weihnachten damit an, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, womit sie ihre Liebsten in diesem Jahr bedenken wollen.

Wir fragen daher heute:

Deutschland geht in den harten Lockdown. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Ja, klar. Ich habe meine Besorgungen schon lange erledigt. Ja, in Corona-Zeiten war ich mal früher dran. Nein, aber bestellen ist ja auch noch möglich. zum Ergebnis

