Gutscheinheft mit Überraschungen

von Christian Brameshuber

erstellt am 30.Okt.2017 | 12:55 Uhr

„Gutes Tun“ ist nicht nur der Titel des Gutscheinheftes, das die Damen des Lions Club Audita herausgebracht haben, sondern auch das Credo, nach dem gewirkt wird.

Die mittlerweile fünfte Auflage des Gutschein-Büchleins enthält 30 attraktive Gutscheine, von Mode, Accessoires, Theaterbesuche, Sport und Wellness über Essen und Trinken und vielem mehr.

Ab Anfang November wird das Heft in Elmshorn unter anderem bei Ramelow, der Buchhandlung Heymann, dem Gartencenter Bellandris Rostock, im Kundencenter der Elmshorner Nachrichten, bei Lederwaren Liedtke und Optiker Schönberg angeboten. Das Heft wird zum Preis von 25 Euro das Stück verkauft und ist in einer Auflage von 1000 Stück erschienen.

„Mit diesem Gutscheinheft ist es uns wieder gelungen, tolle Gutscheine von bekannten Geschäften in Elmshorn und Umgebung anzubieten, aber man kann mit dem Heft auch auf Entdeckertour gehen und mit Sicherheit viel Neues finden, von dem man noch gar nicht wusste, dass es das in unserer Region gibt“, sagt Dorit Koriath, derzeitige amtierende Lions Audita-Präsidentin. Und wer nicht nur sparen, sondern auch gewinnen möchte, der kann auch in dieser Ausgabe noch bei einem Gewinnspiel – Preis: ein Reisegutschein im Wert von 400 Euro, gesponsert vom TUI ReiseCenter in Elmshorn, teilnehmen.

Mit dem Verkaufserlös werden soziale Projekte in der Region unterstützt. So bekam unter anderem die Volkshochschule Elmshorn einen Zuschuss für einen Gebärdensprachkurs, die Aktion „Gesundes Frühstück“ des Kinderschutzbundes bekam ebenso Zuschüsse wie der Verein Rheumakinder. Die Alzheimer Gesellschaft Kreis Pinneberg bekam finanzielle Unterstützung beim Projekt „Wir tanzen wieder“ und der FTSV für die Durchführung von Fahrradkursen für Flüchtlinge. Das Heft hat eine Gültigkeit von November 2017 bis zum 31. Dezember 2018.