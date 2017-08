Gute Nachrichten aus der THS

vergrößern 1 von 6 Foto: Vogel (4) 1 von 6









Seit mehr als neun Jahren eine Dauerbaustelle und eine Zumutung für Lehrer, Schüler und Eltern: Gute Nachrichten kann die Theodor-Heuss-Schule (THS) an Pinnebergs Datumer Chaussee wahrlich gebrauchen. Nun waren Tanja Dittmann, Kommunaler Service Betrieb Pinneberg (KSP), Heiner Koch, Fachbereichsleiter für Schulen und Kindergärten, sowie Maren Uschkurat, Büroleiterin der Bürgermeisterin und Pressespreicherin der Pinneberger Stadtverwaltung, Überbringer der guten Nachricht: Zum Start des neuen Schuljahrs am Montag, 4. September, dürften die etwa 800 Gymnasiasten ihren Augen nicht trauen.

Warum? Es wurde in den zurückliegenden Wochen ordentlich rangeklotzt. Dittmann lässt ihren Blick wandern. Und ist angetan ob des Fortschritts: „Die Mischwasser-Entflechtung im dritten Bauabschnitt ist abgeschlossen.“ Ein Muss. Denn die gesetzliche Vorgabe lautet: Schmutz- und Abwasserkanäle müssen getrennt werden. Das sei nun geschehen, so die KSP-Mitarbeiterin. Inklusive Abdichtung der Kellerwände und Drainage.

Und Dittmann blickt in die Zukunft: 2018 würden fünf weitere Schulen sowie öffentliche Gebäude diesen unterirdischen chirurgischen Eingriff – Stichwort: Mischwasser-Entflechtung – über sich ergehen lassen müssen.

Aber zurück zur THS. Das Dauersorgenkind Innenhof hat Perspektive. Auch hier soll zum Schulstart das Gröbste fertig sein. Heißt: Die letzten Arbeiten an der Fassade mit großzügiger Glasfront zum Verwaltungstrakt sowie gegenüber zu den Klassen werden zurzeit durchgeführt. Auch an neuen Heizkörpern, Blitzschutz und neuen technischen Anlagen wird nicht gespart. Koch verspricht: „Bis November wird auch die gärtnerische Gestaltung des Innenhofs fertig sein. Für den erholsamen Aufenthalt zwischen den Unterrichtsstunden.“ Möglicherweise für Unterricht im Freien selbst. Mit Sitzelementen und viel Grün drumherum. Dittmann, Koch und Uschkurat kündigen zudem an, dass in den Sommerferien 2018 der zweite Pausenhof in den Sanierungsfokus rückt: Dann erfolge auch dort die Mischwasser-Entflechtung.

Zur Erinnerung: Zum jahrelangen Bau-Stillstand war es gekommen, weil zwischen Statiker und Architekten ein Streit um die Qualität der Fassade entbrannt war. Daran entzündeten sich die Gemüter. Rektor Matthias Beimel, Eltern, Schüler: alle waren über auf Zinne. Die Welle der Empörung war groß.

Die Sanierung des Oberstufentrakts geht bis in das Jahr 2018 weiter: In dem an den Thesdorfer Weg angrenzenden, nördlichen Teil der Schule stand und steht die energetische Sanierung der Fassade an. Hinzu kommen laut Verwaltung Brandschutzmaßnahmen wie die Errichtung einer Außentreppe zum zweiten Obergeschoss sowie der Bau eines Vordachs über dem Haupteingang.

Abgeschlossen und saniert sein wird zum Schuljahrbeginn der Haupteingangsbereich. Lehrer und Hausmeister können ihre Parkplätze benutzen, Schüler parken vor der Sporthalle, so Dittmann. Insgesamt fließen laut Koch etwa drei Millionen Euro in die THS-Sanierung. Die noch zwei Wochen dauernden Sommerferien werden laut Uschkurat auch genutzt, andere Schulen aufzupeppen. Dazu gehört die Grund- und Gemeinschaftsschule (GuGs) im Quellental mit Mischwasser-Entflechtung, Kernsanierung des Verwaltungstrakts (Haus 1). Dazu gehört die Grundschule Thesdorf mit zwei neuen Betreuungsräumen. Auch die Hans-Claussen-Schule bekommt einen neuen Betreuungsraum. Zu guter Letzt werden Mädchen-Toiletten an der Grundschule Waldenau saniert.

von Dietmar Vogel

erstellt am 19.Aug.2017 | 16:00 Uhr