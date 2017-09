Aus dem neuen Stadtgespräch : Gunnar Urbach - der Notfallseelsorger aus Norderstedt

vergrößern 1 von 1 Foto: Birgit Schmidt-Harder 1 von 1

Pinneberg | Herr Pastor Urbach, was war Ihr letzter Einsatz?

Die Betreuung von zwei Personen nach einem Autounfall, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Die Leitstelle West in Elmshorn ruft uns, wenn die Einsatzkräfte vor Ort es für nötig halten.

Was tun Sie, wenn Sie vor Ort sind?

Als Erstes einen Gesprächsraum schaff en. Damit der Mensch zur Ruhe kommen kann. Ich setze mich mit ihm zum Beispiel in ein Einsatzfahrzeug der Polizei oder suche einen ruhigen Raum im Krankenhaus. Dann beginnt ein Gespräch. Für alles Weitere gibt es keine festgelegten Strukturen. Das hängt von dem Betroffenen ab. Unsere Aufgabe ist es, Nähe zu schaff en und das Gefühl zu vermitteln: Du bist nicht allein. Dafür ist Zuhören wichtiger als Reden.

Wie lange dauert Ihr Einsatz?

Das kommt drauf an. Wenn jemand „vielen Dank“ sagt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er sich stabilisiert hat. Manche sagen: „Ich möchte jetzt allein sein.“ Manchmal kommen Angehörige oder Freunde, und dann braucht es uns nicht mehr. Und das ist völlig ok. Wenn die Schockstarre vorbei ist und ich erkenne, dass jemand seine Handlungsfähigkeit zurückerlangt hat, ist es für mich an der Zeit zu gehen. Unsere Aufgabe ist, durch den ersten Schock zu begleiten und aufzufangen. In der Regel gibt es kein zweites Gespräch.

Gunnar Urbach (*1951) war fast 40 Jahre als Seelsorger in Norderstedt tätig. Seit 1999 ist er auch für die Seelsorge der Norderstedter Feuerwehr zuständig, baute das System der dortigen Krisenintervention und Notfallseelsorge mit auf und übernahm diese 2015 auch für den Kreis Pinneberg. Seit Januar ist er im Ruhestand, die Notfallseelsorge für den Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat er aber für drei weitere Jahre übernommen.

Sie sind speziell ausgebildet für solche Situationen. Kann ich mich als „Normalo“ irgendwie dafür wappnen?

Man kann bestimmte Dinge versuchen zu üben. Die Feuerwehr übt ja auch. Je mehr ich etwas übe, um so mehr funktioniert es auch, wenn ich in einer Ausnahmesituation bin. Entspannungstechniken können helfen. Bin ich entspannt, kann ich Stress besser bewältigen. Diese Techniken lassen sich üben. Ich könnte mich auch mit dem Gedanken an den Tod auseinandersetzen. Der Tod gehört zum Leben dazu. Schieben Sie ihn nicht weg. Lassen Sie den Gedanken zu und erkennen Sie: Heute ist der erste Tag vom Rest Ihres Lebens. Jede Stunde ist ein Geschenk.

Hilft Ihnen dabei auch Ihr Glaube?

Ja. Ich persönlich kann in Ruhe und in einem Zwiegespräch mit Gott viel loswerden. Mich tröstet der Gedanke, dass da jemand ist, der mir den Rücken stärkt und mir Kraft und das Gefühl gibt „Ich bin nicht allein.“ Ich bin hier. Und muss im Diesseits helfen. Das Jenseits kommt später.

Die Notfallseelsorge ist Teil der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV), die 2012 bundesweit neu strukturiert und vereinheitlicht wurde. Die PSNV soll betroffenen Personen und betroffenen Einsatzkräften unmittelbar nach Einsatz bei Bedarf „Erste Hilfe für die Seele“ bieten. Typische Fälle sind beispielsweise plötzliche Todesfälle in der Familie (häuslicher Bereich) oder die Begleitung der Polizei beim Überbringen einer Todes­nachricht (hoheitlicher Bereich) oder die Betreuung nach einem größeren Unfall oder Katastrophenfall (öffentlicher Raum). Im Kreis Pinneberg übernimmt jeweils ein Pastor wochenweise die Rufbereitschaft für die Notfallseelsorge im häuslichen Bereich. Im öffentlichen Raum können bisher nur fünf speziell geschulte Pastoren als PSNV-Kräfte angefordert werden. www.notfallseelsorge.kirche-hamburg.de

Eines der Ziele der Notfallseelsorge ist, eine posttraumatische Belastungsstörung zu vermeiden. Was ist so gefährlich daran?

Das, was ein Mensch in einer solchen Situation erlebt, ist kein Alltag. Was im Innern dadurch passiert, ist eine normale Reaktion auf ein anormales Ereignis. Die Nachwirkungen davon halten meist zwei bis drei Tage an. Das ist der normale Verarbeitungsprozess. Dauert das länger als drei Tage, sollte man einen Arzt um Rat fragen. Eine posttraumatische Belastungsstörung bedeutet, dass der Vorgang sich nicht auflöst sondern festfrisst. Wie eine nicht verheilende Wunde. Und genau das bedeutet das griechische Wort Trauma: Wunde. Diese kann dazu führen, dass Menschen auf Dauer handlungsunfähig werden. Erste Anzeichen können sein, dass sich jemand anders verhält als sonst. Jemand, der fröhlich und locker war, ist auf einmal in sich gekehrt. Oder umge­kehrt. Sport hilft. Weil die körperliche Bewegung Stresshormone wie Adrenalin abbaut.

Können nur Theologen Notfallseelsor­ger sein?

Nein. Der weltliche Begriff der Notfall­seelsorge ist die Krisenintervention. Das hängt vom jeweiligen Träger ab. Im Kreis Pinneberg leisten die Kirchen die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV, vgl. Kasten), in Hamburg das DRK und die Kirchen, im Kreis Segeberg die Malteser, das DRK und die Kirchen.

Wenn Sie sich etwas für die PSNV im Kreis Pinneberg wünschen dürften, was wäre das?

Die PSNV ist eine freiwillige Leistung der Landkreise. Im Kreis Pinneberg ist das PSNV-System noch weiter auszubauen. Die Versorgung ist sehr ausbaufähig und reicht meines Erachtens für größere Unfälle zum Beispiel in Schule oder Sport, an der Autobahn oder bei Bahn oder Bus noch nicht aus.

Wie wird man Mitglied in einem Kriseninterventionsteam?

Es muss die Bereitschaft dafür da sein. Und eine gewissen Gelassenheit und Stabilität im Privaten. Und man muss bereit sein, ein 80-stündiges Ausbil­dungsprogramm und ein Praktikum zu durchlaufen, für das die Organisationen die Kosten übernehmen

Und wer tröstet die Tröster nach so einem Einsatz?

Ach, wissen Sie, ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu meinem Herrgott (lächelt). Und es gibt in unserem Kirchenkreis eine Pastoralpsychologin, die für Supervision zuständig ist. Und es gilt das Prinzip der professionellen Distanz. Ein Chirurg würde auch nie sein eigenes Kind operieren. Wir sehen, was wir bewirken. In 95 Prozent meiner Einsätze sagten die Menschen hinterher: „Danke, dass Sie da waren. Das hat mir gut getan.“ Das ist eigentlich alles, was man wissen muss.

