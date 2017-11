Region Pinneberg in Kürze : +++ Günther will Paket gegen Pflegenotstand +++ „Finanzverwaltungskrise“ im Kirchenkreis +++ Ermittlungen zum Megakonzert +++

vergrößern 1 von 1 1 von 1

13.Nov.2017

Pinneberg Ohne mehr Personal kommt es 2030 zur Pflegekatastrophe. Das ist die erschreckende Prognose des Deutschen Pflegerats. Demnach werden im Jahr 2030 in der Bundesrepublik 300.000 Pflegekräfte fehlen, davon allein 200.000 in der Altenpflege. Um diesen Pflegenotstand zu verhindern, fordert Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein ganzes Maßnahmenpaket. „Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin setze ich mich für eine Initiative für besser – auch finanzielle – Bedingungen für Pflegeberufe ein.“ Der Ministerpräsident hatte sich bei einem Besuch im Pinneberger Verlagshaus des A. Beig-Verlags zudem zuvor eingesendeten Fragen von Lesern gestellt.

Elmshorn/Barmstedt Eine handfeste „Finanzverwaltungskrise“ attestiert Ralf Greßmann, Pastor in Münsterdorf, dem Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf. Der Grund sind die Probleme mit der Umstellung auf die kaufmännische Buchführung. Auch nach sechs Jahren hängt die Verwaltung kräftig hinterher, auf der Kirchenkreis-Synode am Wochenende in Elmshorn konnte erst die Jahresrechnung für 2015 präsentiert werden.

Wedel Mit der Vorstellung ihrer liebsten Kinderbücher haben Klaus Schlie (Foto), Präsident des schleswig-holsteinischen Landtags und Schirmherr, Bürgermeister Niels Schmidt und Bücherei-Chefin Andrea Koehn die 34. Kinder- und Jugendbuchwochen eröffnet. Am vergangenen Sonnabend fand die feierliche Auftaktveranstaltung in der Wedeler Stadtbücherei statt. Mit dem Projekt soll bis zum 26. November im gesamten Bundesland das Lesen gefördert werden. Dazu sind diverse Aktionen geplant, die 15000 Kinder und Jugendliche erreichen sollen.

Barmstedt Das Motto des Barmstedter Kinderfests 2018 heißt „Dschungel“. Das ist vor Kurzem während des Abschlusstreffens des Festausschusses beschlossen worden. Weiterhin wurde bei den Wahlen der Vorsitzende Peter Gottschalk im Amt bestätigt. Das Motto „Dschungel“ ist eine Idee der Grundschüler der Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) und der James-Krüss-Schule (JKS). „Die Schulen hatten die Klassen befragt und uns die Ideen zukommen lassen“, sagte Gottschalk.

Tornesch Dem Bienensterben etwas entgegensetzen – dafür setzt sich Hobbyimkerin und Gymnasiallehrerin Susan Jendrsczok aus Tornesch ein. Auf ihre Initiative hin richteten die Landwirte der Hatje + Glismann GbR einen Blühstreifen am Kanaldamm ein, und die Waldjugend Tornesch baute den Bienen mit einem Insektenhotel einen Unterschlupf.

Schenefeld „Etwas Sinnvolleres als die Zeitzeugen-Arbeit können wir nicht tun. Besonders in diesen rechten Zeiten.“ Das sagten Marianne und Günther Wilke aus Schenefeld am Sonnabend. An dem Tag erzählte Marianne Wilke von ihrer schwierigen Kindheit als Halbjüdin in der Zeit des Nationalsozialismus in Hamburg. Der Zeitpunkt für die Lesung war bewusst gewählt. Am 9.November jährte sich die Reichspogromnacht.

Schleswig-Holstein Keine Straßenausbaubeiträge mehr: Das entsprechende Gesetz ist noch nicht beschlossen, da preschen schon die ersten Fraktionen in den Städten und Gemeinden des Landes vor. In Neumünster haben jetzt die Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis für Bürger (BfB) einen gemeinsamen Antrag gestellt, der besagt, dass die Stadt zum 1. Januar 2018, spätestens jedoch zum Inkrafttreten des Gesetzes, auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verzichtet. Die Stadtvertreter sollen auf der Sitzung am 21. November entscheiden; das Gesetz soll der Landtag auf seiner Tagung im Dezember in zweiter Lesung verabschieden.

Hamburg Zwei Monate nach dem Rollings-Stones-Auftritt im Stadtpark ist das Megakonzert ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Die Hamburger Anklagebehörde hat Ermittlungen aufgenommen, weil 100 Freikarten vom Veranstalter an Mitarbeiter und Kommunalpolitiker des Bezirks Nor gegangen sind. Das hat die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nan Frombach, laut „Spiegel“ bestätigt.