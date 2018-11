Region Pinneberg in Kürze : +++ Grundsteuer in Tornesch soll steigen +++ Freie Fahrt in Quickborn +++ Elmshornerin erobert den Bundesrat +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

16. November 2018, 06:00 Uhr

Tornesch Im Ergebnisplan des Tornescher Haushalts für 2019 klafft ein 3,3 Millionen Euro großes Loch. Um Fehlbetragszuweisungen vom Land Schleswig-Holstein zu erhalten, muss die Stadt jedoch in Vorleistung gehen und den Hebesatz für die Grundsteuer B auf ein vorgeschriebenes Mindestmaß anheben. Gibt die Politik dem Verwaltungsantrag grünes Licht müssten Grundstücksbesitzer künftig tiefer in die Tasche greifen. Diskutiert wird das Thema im Finanzausschuss am Mittwoch.

Quickborn Die gute Nachricht kam Donnerstagabend. Ab heute ist die Autobahnbrücke im Harksheider Weg wieder befahrbar. Vier Wochen stand die Verbindung zwischen Quickborn und Norderstedt nicht zur Verfügung. Die Stadt hatte nach der Sanierung den zu schmalen Geh- und Radweg moniert und einen Rückbau auf die ursprüngliche Breite gefordert. Nun fehlt nur noch die Montage der Geländererhöhung auf 1,30 Meter Ende des Monats.

Elmshorn/Berlin Es ist das alljährliche Planspiel im Bundesrat: Die Länderkammer holt knapp 120 Oberstufenschüler für zwei Tage nach Berlin, damit sie wie echte Landespolitiker Probleme debattieren, Gesetze beraten und nach Möglichkeit Kompromisse finden können. Den Platz von Bundesratspräsident und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nimmt dabei in diesem Jahr eine junge Frau ebenfalls aus dem Norden: die 22-jährige Ronja Brauer aus Elmshorn.

Pinneberg In Schleswig-Holstein gibt es 87 Kriminalpräventive Räte – einer davon ist in Pinneberg. Landtagsabgeordete Ines Strehlau (Die Grünen) stattete ihm einen Besuch ab. Werner Westerhoff, Geschäftsführer des Kriminalpräventiven Rats, informierte die Politikerin über die Arbeit. So wurde beispielsweise im Ilo-Park und am Bahnhof mehr Beleuchtung geschaffen. Derzeit diskutieren die Mitglieder des Rats, ob eine Stelle für einen Streetworker geschaffen werden soll.

Wedel Als Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) halb im Scherz fragte, wer denn wegen des Themas Straßenbausbaubeiträge den Weg in den gut gefüllten Ratssaal gesucht hatte, gingen etliche Hände in die Luft. Die ungeliebte Abgabe: Sie war nicht nur an der Agenda der Einwohnerversammlung, sondern offenkundig auch Topthema für die zahlreich erschienenen Bürger. Die konnten eine frohe Botschaft mit nach Hause nehmen. Sowohl Schmidt als auch Stadtpräsident Michael Schernikau (CDU) erklärten Mehrfach, die Zeichen in Wedesl Politik stünden auf Abschaffung.

Hamburg Hamburg geht den ersten Schritt in einen schadstofffreien Nahverkehr. Der Fahrzeughersteller Mercedes-Benz übergab am Donnerstag den ersten serienmäßigen vollelektrischen Stadtbus an die Hamburger Hochbahn. Das Modell vom Typ eCitaro soll von Anfang Dezember an regulär im Liniendienst eingesetzt werden und damit den Anfang machen bei der Umrüstung der Hochbahn-Busflotte auf Elektrofahrzeuge. Hamburg hat in einer ersten Tranche 30 E-Busse bestellt, die in diesem und dem kommenden Jahr geliefert werden. Die Busse haben eine Reichweite von mindestens 150 Kilometern unter allen Witterungsbedingungen.

Schleswig-Holstein Tricksereien bei der Arbeitszeit werden laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Neumünster fast nie geahndet: Die rund 2200 Betriebe in der Stadt müssten nur äußerst selten mit einer Arbeitszeit-Kontrolle der Behörden rechnen, kritisiert die NGG. Seit 2010 sei die Zahl der Prüfungen um 51 Prozent zurückgegangen. Rein rechnerisch werde ein Betrieb in Schleswig-Holstein nur alle 302 Jahre kontrolliert, kritisiert NGG-Geschäftsführer Finn Petersen.