Voting des Tages : Grundschulen und Kitas im Kreis Pinneberg: Vorsichtige Öffnungen ab 1. März – wie stehen Sie dazu?

16. Februar 2021, 18:00 Uhr

Im Kreis Pinneberg bleiben Kitas und Grundschulen auch über den 22. Februar hinaus geschlossen – und zwar für mindestens eine weitere Woche. Das haben Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Montag (15. Februar) bekanntgegeben. Es gibt aber eine Perspektive: Eine Woche später, ab dem 1. März, soll in den Kitas wieder eingeschränkter Regelbetrieb und in den Grundschulen Wechselunterricht stattfinden.

Grundschulen und Kitas im Kreis Pinneberg: Vorsichtige Öffnungen ab 1. März – wie stehen Sie dazu? Das war die richtige Entscheidung. Grundschulen und Kitas sollten noch länger geschlossen bleiben. Grundschulen und Kitas hätten am 22. Februar öffnen sollen. zum Ergebnis

