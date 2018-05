Grundsatzbeschluss für Neubau in Pinneberg Nord

von René Erdbrügger

04. Mai 2018, 11:54 Uhr

Die alte Kindertagesstätte am Ostermannweg in Pinneberg ist marode und seit Oktober geschlossen. Eine Sanierung lohnt sich wohl nicht mehr. Deswegen muss ein Neubau her.

Die Ratsversammlung hat deswegen am Donnerstagabend einen Grundsatzbeschluss gefasst. Demnach soll eine neue Kindertagesstätte in Pinneberg Nord realisiert werden. Träger bleibt die evangelische Kirche. Im Zuge eines Interessenbekundungsverfahrens war sie der einzige Bewerber. Als Alternative käme eine weitere städtische Kindertagesstätte in Betracht. Doch davon sah die Ratsversammlung ab. Zumal die Stadt kein passendes Grundstück in Pinneberg Nord besitze, die Kapazitäten des Kommunalen Servicebetriebs (KSP) begrenzt seien und es wohl Schwierigkeiten dabei geben werde, die entsprechende Anzahl an Erziehern und Erzieherinnen für den Betrieb der Einrichtung am Arbeitsmarkt zu finden.

Der Ausschuss sprach sich für einen Grundsatzbeschluss aus, weil es noch viele offene Fragen gebe.

Die Verwaltung wird nun die notwendigen Schritte in die Wege leiten und über Konditionen mit dem Träger sprechen. Die vom Kindertagesstättenwerk Pinneberg eingereichte Kostenschätzung für einen Neubau beläuft sich auf etwa 4,3 Millionen Euro. Die technische Leiterin des KSP habe die Kalkulation als schlüssig angesehen, heißt es.