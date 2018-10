Grund ist Grund für Verzögerung

Fertigstellung der Bahnbrücke verzögert sich um mindestens drei Monate / Bürgermeister und Polier informieren Interessierte vor Ort

15. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Weit mehr als 100 Jahre alt ist die Eisenbahnbrücke am Hudenbarg geworden, jetzt muss sie am Ende ihrer technischen Lebensdauer einem Neubau weichen. Derzeit ist die Bahn dabei, in einer Trogbauweise die Straßenunterführung herzustellen. Vor zirka sechs Jahren sind Hilfsbrücken für die beiden Gleise eingebaut worden, die aber laut Bauplanung bereits im letzten Monat gegen die endgültigen Brückenteile hätten ausgetauscht sein sollen, offensichtlich ist dies aber nicht erfolgt.

Nicht nur für die Anwohner beiderseits der Bahnlinie, sondern auch für Service- und Hilfsdienste sind die Bauarbeiten ein Ärgernis, müssen doch in dieser Zeit lange Umwege über den Peiner Hag in Kauf genommen werden. Damit sich die Bürger Prisdorfs über den Stand der Arbeiten selbst ein Bild machen konnten, hatte Bürgermeister Rolf Schwarz (BbP) zu einer Informations- und Fragestunde vor Ort eingeladen, die bei sonnigem Wetter regen Zuspruch fand. Schwarz und der ortsansässige Polier Martin Gundlach standen Rede und Antwort zum Baugeschehen.

Gundlach wies auf unvorhersehbare Hindernisse bei den Bauarbeiten hin: „Es wurde zum Beispiel durch ein zweites Bodengutachten notwendig, die Seitenwände der Brücke deutlich zu verstärken.“ Die jetzige Bauverzögerung bezifferte Gundlach auf dreizehn Wochen, womit sich die Fertigstellung der Brücke in den Herbst 2019 verschieben wird.

Aber auch die Verzögerung erklärt nicht, warum die Kosten derzeit explodieren. Von ehemals vier Millionen Euro stiegen sie auf geschätzt 6,6 Millionen Euro, der Anteil Prisdorfs erhöht sich dadurch von ehemals angesetzten 240 000 Euro auf etwa 800 000 Euro.

Aber genau weiß das eigentlich keiner, denn Schwarz monierte, dass die Bahn die Gemeinde nicht ausreichend informiert halte: „Die Gemeinde trägt schließlich einen erheblichen Teil der Baukosten“, merkt Schwarz an. Und weiter: „Nicht nur, dass sich mittlerweile bereits jetzt unser Kostenanteil kaum nachvollziehbar verdreifacht haben, nicht einmal unseren Haushaltsplan 2019 können wir aufstellen, weil wir seit Monaten keine verlässlichen Zahlen mehr von der Bahn bekommen.“

Die Fahrbahn der Unterführung bleibt, wie vorher auch, eine Senke, deren Boden deutlich unter der Grundwasserlinie liegt. Bei ungünstiger Wetterlage kann auch später nicht ausgeschlossen werden, dass die Unterführung voll Oberflächenwasser läuft, denn ein Pumpwerk ist aus Kostengründen nicht vorgesehen. Die normale Entwässerung läuft über Kanäle in die 36 Zentimeter tiefer gelegene Bilsbek.