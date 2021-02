Kontrolle : Grünpfeil-Regeln missachtet: Pinneberger Polizei stoppt zahlreiche Autofahrer

Zum vierten Mai in Folge hat die Polizei gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt – wieder hagelt es Bußgelder.

Pinneberg | Die Polizei hat erneut am Mittwoch (10. Februar) in der Elmshorner Straße in Pinneberg beim fließenden Fahrzeugverkehr kontrolliert, ob Verkehrsteilnehmer sich an die Grünpfeil-Regelung halten. Zwischen 10.45 Uhr und 12.10 Uhr kontrollierten neun Beamte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.