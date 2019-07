Grünes Licht für Straßensanierung

Sondersitzung der Halstenbeker Gemeindevertretung: Einstimmigkeit für fünf große Tiefbauprojekte für den Haushalt 2020

von Dietmar Vogel

10. Juli 2019, 16:00 Uhr

Halstenbek | 17 von insgesamt 27 Mitgliedern der Halstenbeker Gemeindevertretung trafen sich am Montagabend zur Sondersitzung in der Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule, Hartkirchener Chaussee 8 a. Beschlussfähig. Auf der Tagesordnung: die Diskussion und Absegnung diverser großer Tiefbauprojekte für den Haushalt 2020. Um 20.45 Uhr lautete das Fazit: Durchatmen. Alle dringend notwendigen Projekte – vom Heideweg, Grüne Twiete, Radweg Schützenplatz/Bickbargen, Am Bahndamm sowie die Zufahrt Gärtnerstraße 46-48 – wurden beschlossen. Durchweg einstimmig.

Sehr zur Freude von Marlies Schlobohm-Kohlhagen, stellvertretende Bürgervorsteherin von Bündnis 90/Die Grüne, in Vertretung von Bürgervorsteher Jan Krohn (CDU) als Sitzungsleiterin sowie Rathauschef Claudius von Rüden (SPD).

„Durch die Bestätigung der Politik können wir eine gute Vorbereitung der Vorhaben für die Hausanmeldung angehen und die Inhalte durcharbeiten“, lautete die erste Reaktion des Bürgermeisters. Rechtlich sei alles in Ordnung, ab September würden dann auch die Haushaltsberatungen in die heiße Phase münden. Stichwort: Finanzierung. Am Sitzungsabend wurde – auf Drängen der CDU – noch nicht über Kosten diskutiert. Die wurden auf Grund eines Antrags der Christdemokraten noch nicht beschlossen.

Die millionenteuren Schwergewichte:

Heideweg

Planungskosten von insgesamt 248 986 Euro für den Haushalt 2020, Kosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro

Grüne Twiete

Planungskosten in Höhe von 262 675 Euro für den Haushalt 2020; Kosten insgesamt: etwa 2,9 Millionen Euro.

Radweg Schützenplatz/ Bickbargen

Sanierungskosten in Höhe von 60 000 Euro.

Am Bahndamm

Kosten für die Straßensanierung: insgesamt 297 210 Euro.

Zufahrt im Bereich Gärtnerstraße:

Insgesamt werden Kosten in Höhe von 144 900 Euro im Haushalt 2020 angemeldet.