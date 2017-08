Grünes Licht für den DRK-Umzug

Die Mitglieder des Rellinger Ausschusses für Senioren, Soziales und Kultur waren sich am Dienstagabend mehrheitlich einig: Für den „Standortwechsel und Neukonzeption der sozialen Einrichtungen des DRK“ am Appelkamp dann in Richtung Ellerbeker Weg wollen die Politiker nicht Spielverderber sein. Die 22 Jahre alte Sozialstation, Begegnungsstätte und Tagespflege dürfte somit künftig in das von der Elmshorner Firma Semmelhaack entwickelte Senioren-Neubaugebiet für etwa 100 Wohneinheiten integriert werden.

CDU und Grüne stimmten dafür, die Sozialdemokraten enthielten sich der Stimme. Nach Informationen unserer Zeitung habe das Votum keine inhaltlichen Gründe. Die Neuausrichtung am neuen Standort werde selbst nicht in Frage gestellt. Vielmehr soll den SPD-Politikern „der Weg der Entscheidung“ übel aufgestoßen sein.

Verwaltungschef Marc Trampe (parteilos) kommt das Ergebnis des Gremiums entgegen. „Das Team in der DRK-Begegnungsstätte macht am jetzigen Standort eine tolle Arbeit. Ohne Einschränkung. Aber ich bin mir sicher, dass die Arbeit am künftigen Standort verbessert werden wird.“ Auf einem erweiterten Raumangebot von bislang etwa 400 auf dann 630 Quadratmetern.

Trampe betonte gestern, dass er großen Wert darauf legt, dass das Umzugsthema noch in der Ratssitzung am Dienstag, 26. September, verankert wird. „Dann könnte das Gremium in der ersten Sitzung in 2018 den Bebauungsplan auf den Weg bringen“, hofft Trampe.

