Voting des Tages : Grünen-Vorschlag: Kein Bau neuer Autobahnen mehr in Deutschland – wie stehen Sie dazu?

20. Mai 2021, 18:00 Uhr

Eine Gruppe von rund hundert Mitgliedern der Grünen will im Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl keine neuen Autobahnen mehr in Deutschland bauen lassen. „Für Autobahnen wollen wir einen grundsätzlichen Neu- und Ausbaustopp“, heißt es in dem vom Kieler Jakob Blasel verfassten Änderungsantrag für das Wahlprogramm, das die Grünen auf einem digitalen Parteitag vom 11. bis 13. Juni beschließen wollen.

Grünen-Vorschlag: Kein Bau neuer Autobahnen mehr in Deutschland – wie stehen Sie dazu? Dieser Vorschlag sollte umgesetzt werden. Dieser Vorschlag sollte nicht umgesetzt werden. Der Mittelweg: Jedes Projekt sollte erneut auf den Prüfstand gestellt und einzeln bewertet werden. zum Ergebnis

