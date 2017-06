Flüchtlingsunterkunft-Debakel : Grüne schauen Stadt auf die Finger

vergrößern 1 von 2 Foto: Sie haben noch eine Menge Fragen: Peter Thomsen (von unten), Joachim Dreher und Manfred Stache von der Fraktion Grüne & Unabhängige auf der Treppe des Flüchtlingsheims an der Müßentwiete. 1 von 2

Pinneberg | Auf dem Parkplatz vor der Flüchtlingsunterkunft an der Müßentwiete in Pinneberg sprießt schon Unkraut. Das Gebäude, in das ursprünglich im Oktober 2016 Geflüchtete einziehen sollten, ist weiterhin unbewohnt. Geisterhausstimmung gestern Morgen beim Ortstermin mit der Fraktion Grüne & Unabhängige.

Mit diesem Projekt hat sich die Verwaltung nicht mit Ruhm bekleckert. Zwar haben die Verantwortlichen eine lückenlose Aufklärung angekündigt, doch die Grünen legen jetzt nach. Weil noch einige Fragen offen sind, wollen die Ratsherren die Wirtschaftlichkeit der Unterkunft durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt prüfen lassen. Einen entsprechenden Antrag stellt die Fraktion morgen in der Ratsversammlung. Beginn ist um 18.30 Uhr. „Leider haben wir keinen Untersuchungsausschuss“, sagt Grünen-Fraktionschef Joachim Dreher. Deshalb sei es notwendig, die Entstehungsgeschichte, die lange zeitliche Verzögerung und die höheren Investitionskosten überprüfen zu lassen.

Rückblick: Im März 2015 waren für die Müßentwiete noch Container für 620.000 Euro geplant, im September des selben Jahres gab die Ratsversammlung grünes Licht für die jetzige Variante, die 1,05 Millionen Euro gekostet hat. Was die Grünen merkwürdig finden: „In der Zeit von März bis September hat sich kein Ausschuss darum gekümmert, und es gibt auch weder einen politischen Ausschussbeschluss für die Variante noch Protokolle“, wundert sich Manfred Stache von den Grünen & Unabhängigen.

In dieses mysteriöse Dunkel wollen die Grünen nun Licht bringen. Pikant: „Die Firma Bauwerft, die auch die jetzige Unterkunft gebaut hat, hatte noch ein zweites Angebot gemacht“, berichtet Joachim Dreher. „Es beinhaltete zwei feste Häuser, wie sie in Norderstedt verwirklicht wurden“, ergänzt Stache. Hierbei ging die Firma von einer wesentlich kürzeren Bauzeit von drei Monaten aus. Zudem hätten dort 48 statt wie jetzt 36 Geflüchtete Platz gefunden. „Auch besser für die Nachnutzung“, so Dreher. Darüber hinaus hätten die Asylbewerber auch wegen der nur dreimonatigen Bauzeit früher einziehen können – vor der Insolvenz, die die Firma Bauwerft im November 2016 angemeldet hat. Dann wäre der Stadt wohl viel erspart geblieben. Denn danach nahm das Debakel seinen Lauf, es folgten Pleiten, Pech und Pannen. Die Eröffnung der Unterkunft verzögerte sich Monat für Monat. Mängel seien noch nicht beseitigt worden, so die immer wieder gleiche Antwort der Verwaltung.

„Sind die Verzögerungen bei der Fertigstellung einzig auf die Insolvenz des Bauträgers zurückzuführen, oder auf die Verwaltung oder den Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg?“, wollen die Grünen wissen. Wie dem auch sei: Durch den Bau der teuren Variante und die Verzögerung bei der Belegung sind der Stadt hohe Kosten entstanden, denn sie muss die Flüchtlinge weiterhin in teuren Hotels und Pensionen unterbringen. Auf wie viel Euro sich die Kosten belaufen, das wollen Dreher, Stache und auch Peter Thomsen (Grüne & Unabhängige) wissen. Letzterer hat bereits nachgerechnet und brachte seine Aufzeichnungen mit zum Pressetermin. Die Einsparungen bei den Baukosten für die nicht realisierte Variante hätten 30.695 Euro betragen. Bei der Unterbringung hätte es Einsparungen von 548 064 Euro gegeben. Macht unterm Strich: 885.759 Euro – Geld, das die Stadt auf der Minusseite verbuchen muss. „‚Aber dafür haben wir jetzt ein schönes Gebäude‘, höre ich immer wieder“, sagt Thomsen nicht ohne Ironie. Die Grünen waren es auch, die Akteneinsicht in Sachen Flüchtlingsunterkunft wollten – und feststellen mussten, dass Unterlagen fehlen. „Wir wissen nicht, wer das verschluckt hat“, so Thomsen. Mit dem Auftrag wollen die Grünen erreichen, „dass so etwas in Zukunft vermieden wird“, so Stache. Die Stadt war am gestrigen Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.



von René Erdbrügger

erstellt am 21.Jun.2017 | 16:00 Uhr