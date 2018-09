Grüne plädieren für 165-Euro-Regelung

Zoff um Höchstbemessungsgrenze bei der Anwendung des Sozialtarifs auf Betreuungsgruppen

von René Erdbrügger

20. September 2018, 11:41 Uhr

„Armutszeugnis, welch eine vertane Chance. Statt die Schwächsten unserer Gesellschaft zu unterstützen und ihnen zumindest bei der Auswahl der Betreuungsgruppen Chancengleichheit für die Jüngsten zu bieten, präsentieren sich die anderen Fraktionen in Pinneberg einmal mehr ohne jedes Verantwortungsgefühl für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“ Das sagt Joachim Dreher, Fraktionsvorsitzender der Grünen und Unabhängigen. Er moniert in einer Pressemitteilung, dass in der vorigen Schulausschuss-Sitzung alle Fraktionen gegen den Vorschlag der Grünen und Unabhängigen stimmten, die Höchstbemessungsgrenze bei der Anwendung des Sozialtarifs auf die Betreuungsgruppen freier Träger auf 165 Euro zu erhöhen (unsere Zeitung berichtete). Seit 2011 liege diese Höchstbemessungsgrenze bei 125 Euro. Eine Anhebung auf 165 Euro, so Dreher, hätte nicht nur die gestiegenen Lebenshaltungskosten berücksichtigt, sondern auch sozial schwächer gestellten Familien tatsächlich die freie Wahl bei den Betreuungsgruppen ermöglicht. „Denn in den Betreuungsgruppen müssen auch alle Eltern, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind oder nur über ein geringes Einkommen verfügen, einen Eigenanteil von 25 Prozent des Betreuungsentgelts aufbringen“, erläutert Dreher. Hinzu komme der Differenzbetrag zwischen Höchstbemessungsgrenze und regulärem Entgelt – der bei der nun beschlossenen Höchstbemessungsgrenze von 145 Euro für jedes Kind Zusatzkosten von bis zu 47 Euro für die betroffenen Familien bedeuten kann.

„Für Geringverdiener ist dies viel Geld“, stellt Dreher fest. „Damit ist de facto für diese Bevölkerungsgruppe eine Wahlfreiheit bei den Betreuungsangeboten nicht mehr gegeben, da sie sich lediglich jene Betreuungsangebote leisten können, deren monatliche Preise die Höchstbemessungsgrenze nicht überschreiten.“

Für den Fraktionsvorsitzenden der Grünen und Unabhängigen ein Armutszeugnis in doppelter Hinsicht: „Wir sorgen damit schon frühzeitig für eine soziale Trennung unter Kindern“, sagt Dreher. „Die beiden anderen größeren Parteien tragen in ihren Namen ein ‚C‘ und ein ‚S‘ – doch diese Abstimmung gegen die Schwächsten unserer Gesellschaft ist Welten entfernt von einem christlichen wie auch einem sozialen Ansatz.“

Darüber hinaus, so Dreher, entpuppe sich die vermeintliche Einsparung durch die Erhöhung auf 145 Euro statt auf 165 Euro als finanzieller Bumerang für Pinneberg, wie auch die Verwaltung in ihrer Vorlage dargelegt hat: Denn durch die drohenden höheren Eigenanteil-Zahlungen werde es einen Ansturm auf die Hortplätze geben – diese aber seien für Arbeitslosengeld-II-Empfänger gänzlich kostenlos. „Damit würde die Stadt am Ende draufzahlen – das traurige Ergebnis der kurzsichtigen Entscheidung der anderen Parteien“, so Drehers Fazit. Es gehe um eine Summe von 20 000 Euro – „keine große, doch dafür eine umso wichtigere Investition, um der ständig wachsenden Ungleichheit in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken.“ Dreher appelliert an die anderen Fraktionen, bis zur endgültigen Abstimmung in der Ratsversammlung am Donnerstag, 27. September, doch noch einmal nachzudenken. Beginn im Rathaus in der Bismarckstraße 8 ist um 18.30 Uhr.