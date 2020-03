Voting des Tages : Großveranstaltungen wegen des Coronavirus absagen – was halten Sie davon?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

09. März 2020, 18:00 Uhr

Einige Messen sind zwar abgesagt, aber trotz des Coronavirus finden viele Großveranstaltungen weiter statt - etwa die Fußball-Bundesliga. Gesundheitsminister Jens Spahn ist für mehr Absagen. So auch in Hamburg: Dort wird es wegen des neuartigen Coronavirus vorerst keine pauschalen Verbote von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen geben. Wir wollen heute wissen, was Sie davon halten.

Großveranstaltungen wegen des Coronavirus absagen – was halten Sie davon? Ja, alle Großveranstaltungen sollten vorerst abgesagt werden. Ja, aber das sollte nur für Veranstaltungen ab 1000 Besuchern gelten. Nein, ich bin gegen die Absagen. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.