Region Pinneberg in Kürze : +++ Großübung auf der A23 +++ Mann bricht Frau die Nase in Barmstedt +++ Bahn muss erneut Strafe zahlen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

03. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Horst Das Polizei-Autobahn-Bezirksrevier Pinneberg hat am Sonntag eine Großübung auf dem Rastplatz Steinburg an der Autobahn 23 durchgeführt. Zweck dieser Übung war es, eine Kontrollstelle im Falle eines terroristisches Verdachts zu üben. Nebeneffekt: Zahlreiche Autofahrer standen auf dem Weg Richtung Norden im Stau. Er reichte zurück bis zur Anschlussstelle Horst/Elmshorn.

Barmstedt Einsatz für die Polizei in der Nacht zu Sonnabend: Im Zuge eines Streits auf dem Barmstedter Marktplatz hat ein betrunkener 49-Jähriger einer 38 Jahre alten Frau die Nase gebrochen. Das berichtete die Barmstedter Polizei. Der Wachdienst, der nachts den Weihnachtsmarkt absichert, habe den Vorfall bemerkt und eingreifen wollen. Dabei sei offenbar auch der Sicherheitsdienst von dem Betrunkenen attackiert worden. Der Wachdienst setzte daraufhin Reizgas ein. Der Angreifer und das Opfer mussten später im Krankenhaus behandelt werden.

Uetersen Die Personalsituation bei der Freiwilligen Feuerwehr Uetersen gibt Anlass zur Besorgnis. Immer weniger Kameraden stehen insbesondere am Tage bereit. Unter anderem liegt das daran, dass viele auswärts arbeiten beziehungsweise studieren. Aber auch die Mitgliedergewinnung stagniert. Die Politiker im Ausschusses für Finanzwesen und Rechnungsprüfung haben mit zwei Sofortmaßnahmen auf die aktuelle Situation reagiert: Die Feuerwehrkameraden erhalten eine Auslagenpauschale von fünf Euro je Einsatz. Und: In der Feuerwache sind zur Unterstützung und Entlastung der Gerätewarte zwei 450-Euro-Stellen eingerichtet.

Elmshorn Die Elmshorner SPD fordert mehr Personal für den Stadtteiltreff Klostersande. Bisher wurde eine politische Entscheidung zweimal vertagt. Morgen soll sie im Ausschuss fallen. „Die ersten Nägel sind eingeschlagen“, betont Detlef Witthinrich, der sozialpolitische Sprecher der Elmshorner SPD-Fraktion. Das Auftakttreffen zur Gründung der Initiativgruppe für das generationenübergreifende Stadtteilprojekt habe mit erfreulich breiter Beteiligung von interessierten und sehr motivierten Bürgern stattgefunden.

Pinneberg Der Pinneberger Verein Kita Waldstraße hat sich zum dritten Mal erfolgreich einer Qualitätsüberprüfung unterzogen. Gutachter Jürgen Koch informierte am Freitag über Verfahren und Ergebnisse. Die Zertifizierung bezog sich auf die Bereiche Träger, Ganztags- sowie Halbtags-Kita. 200 Mädchen und Jungen werden allein ganztags im Krippen- und Elementarbereich betreut.

Quickborn Das Lichterfest in Quickborn – eine lang gehegte Tradition: Seit 1974 wird zu Ehren der heiligen Lucia getanzt und gesungen. In der Marienkirche war am Wochenende die diesjährige Lichtträgerin Lina Samuelsson aus der schwedischen Partnerstadt Boxholm mit ihrem achtköpfigen Gefolge zu Gast. Viele Besucher verfolgten die majestätische Prozession in der voll besetzten Kirche.

Schenefeld In der Schenefelder Stephanskirche gab es keinen freien Platz mehr: Professor Jörg Dierken, Propst Thomas Drope und Diakon Daniel Kiwitt segneten am Sonntag Pastorin Dr. Rinja Müller und führten sie vor der versammelten Gemeinde feierlich in ihr Amt ein. „Endlich ist es soweit“, sagte der Probst und verwies damit darauf, dass Müller ihre einjährige Probezeit erfolgreich beendet hat.

Hamburg Zwei Männer sind nahe des Michels von zwei Unbekannten zusammengeschlagen worden. Ein 44-Jähriger erlitt bei der Attacke am frühen Sonnabendmorgen eine lebensgefährliche Kopfverletzung, wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige und sein 36-jähriger Begleiter hatten die Täter zurechtgewiesen, als diese aus ihrem Auto heraus eine Frau an einer roten Ampel verbal belästigten. Daraufhin wurden die Eingreifer von den beiden Männern zusammengeschlagen.

Schleswig-Holstein Schlechte Nachrichten für Zehntausende Pendler: Nachdem die Deutsche Bahn im Oktober auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt ihre Pünktlichkeitswerte erstmals seit Monaten wieder auf fast 77 Prozent steigern konnte, sind die Werte im November dagegen wieder abgesackt. Schon jetzt ist klar, dass die Quoten nach wie vor nicht annähernd akzeptabel sind. "Deshalb werde ich auch für den November eine Sonder-Malus-Zahlung von 350.000 Euro verhängen müssen“, ist sich Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) sicher