Ellerbek im Kreis Pinneberg : Großfeuer in Bäckerei-Lagerhalle war Brandstiftung

Ellerbek | Brandstiftung hat das große Feuer in einem Gewerbegebiet in Ellerbek im Kreis Pinneberg Mitte Juni verursacht. Das hätten die Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Schaden betrage etwa 2,5 Millionen Euro, sagte eine Sprecherin. Bei dem Feuer am 17. Juni war die Lagerhalle einer Großbäckerei komplett zerstört worden. 180 Feuerwehrleute waren damals mehrere Stunden im Einsatz, Menschen wurden nicht verletzt.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 17:31 Uhr