Großes Herz für Kinder und Kirche

Trauer im Hause Pick: Nach kurzer schwerer Krankheit ist Inge Pick im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilten ihre Kinder Mathias und Regine mit. Die Verstorbene, die am 21. Oktober ihren 90. Geburtstag gefeiert hätte, war in Halstenbek keine Unbekannte. Als Gemeindepädagogin hat sie Spuren hinterlassen. Und das nicht wenige.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Helmut Pick (1920-2000) zog Inge Pick mit ihren gemeinsamen Kindern 1966 in die Baumschulengemeinde, nachdem sie schon kurz nach dem Krieg erste Erfahrungen als Kindergärtnerin in Hamburg gesammelt hatte. Ein Jahr später, 1967, sorgte die Pädagogin mit einer ersten Initiative für Aufmerksamkeit: Sie gründete für eine Eltern-Interessengemeinschaft eine sogenannte Kinderspielstunde.



Erst Kindergarten, dann Jugendarbeit

Noch Ende der 1960er Jahre wechselte Pick zur Arbeit in die Halstenbeker Kirchengemeinde, zunächst im Kindergarten, dann als Kollegin des Diakons Dieter Sebastian in der Kinder- und Jugendarbeit. Laut Mathias Pick begleitete sie wöchentlich stattfindende Gruppen, unternahm mit den Jugendlichen Reisen in die Lüneburger Heide, den Harz, nach Frankreich, Italien und Finnland über viele Jahre hinweg. Inge Pick sprühte vor Ideen: Im Kirchenkreis unterstützte sie die Zusammenarbeit unter anderem mit Kummerfeld und dem Zentrum in Rissen. Dazu kam im frühen Stadium die für heute selbstverständliche Erwachsenenarbeit, unter anderem mit Seniorennachmittagen. Inge Pick suchte und pflegte zudem die enge Zusammenarbeit mit Pastoren, Vikaren und Diakonen.

Damit ist das Stichwort gegeben, das für immer mit Inge Pick verbunden sein dürfte: Ökumene in der Baumschulengemeinde. „Zu Beginn der 1980er Jahre wurde die Ökumene in Halstenbek von ihr mitgeprägt“, hebt ihr Sohn Mathias hervor. Sichtbare Initiativen waren beispielsweise gemeinsame Martinsumzüge mit der katholischen Herz-Jesu-Kirchengemeinde.

Und: „Es gab frühzeitig Begegnungen mit Kirchengemeinden in der DDR, Kontakte, die über mehr als ein Jahrzehnt weiter gepflegt wurden“, zeigt sich ihr Sohn noch heute beeindruckt vom Mühen des zwischenmenschlichen Austauschs.

An die großen Veranstaltungen wie Gemeinde-Sommerfeste – selbst die Lieder-Legende Rolf Zuckowski schaute vorbei – erinnern sich ihre Kinder lebhaft. Auch die regelmäßigen Krippenspiele und Weihnachts-Basare zugunsten von „Brot für die Welt “ waren für Inge Pick eine Selbstverständlichkeit. Und ihre Arbeit hatte Vorbildcharakter: Viele der ehemaligen Kinder aus den verschiedenen Gruppen haben sich später auch ehrenamtlich engagiert.

Die Familie nahm am Donnerstag in der Kapelle des Friedhofs Blankenese am Sülldorfer Kirchenweg mit anschließender Beisetzung Abschied von Inge Pick. Gemeindepädagogin der ersten Stunde in Halstenbek, mit großem Herz für Kinder, mit großem Herz für die Mitmenschen.

von Dietmar Vogel

erstellt am 19.Aug.2017 | 16:00 Uhr