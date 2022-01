Kreis Pinneberg in Kürze : Großer Andrang auf PCR-Teststation +++ Pinneberg: Letztes Schreibwarengeschäft schließt +++ Drei Verletzte bei Feuer

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 27. Januar wichtig ist.

Schenefeld Großalarm für die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld am Mittwoch (26. Januar): Weil ein Wintergarten an der Friedrich-Ebert-Allee in Flammen stand, sind die Brandbekämpfer am Nachmittag alarmiert worden. Innerhalb einer Stunde hatte die Wehr den Brand gelöscht und verhinderte, dass das Feuer auf den Dachstuhl übergreift. Ein Mann wurde laut Fe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.