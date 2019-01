Region Pinneberg in Kürze : +++ Großeinsatz an der Pinnau +++ Wieder Schafsriss in Westerhorn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

14. Januar 2019, 06:00 Uhr

Westerhorn Nicole Kruse ist verzweifelt: Am Sonnabendmorgen entdeckte die Schäferin aus Westerhorn auf einer ihrer Koppel ein totes Schaf. Höchstwahrscheinlich totgebissen von einem Wolf, wie ihr später zwei Rissgutachter bestätigten, die noch am selben Tag vorbeikamen. Das Land stellt 1,08 Meter hohe Zäune zur Verfügung, die wolfssicher sein sollen.

Elmshorn Das Konzept kommt richtig gut an: Zum zweiten Mal wurde am Wochenende in der Elmshorner Leibniz Privatschule die Messe Sport, Gesundheit und Ernährung ausgerichtet. Die Veranstaltung erwies sich erneut als Publikumsmagnet. Für die Besucher gab es nicht nur umfassende Informationen. Sie konnten zudem bei zahlreichen Mitmachaktionen in verschiedene Sportarten reinschnuppern.

Pinneberg Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) haben in der Nacht zu Sonntag einen Großteil der Pinnau abgesucht. Ihre Befürchtung: Ein Mann ist in den Fluss gestürzt und befindet sich möglicherweise in Lebensgefahr. Diese Vermutung hatte ein Anwohner gegenüber den Einsatzkräften geäußert. Unter anderem per Boot suchten die Retter die Pinnau bis nach Uetersen ab. Fündig wurden sie nicht. Nach mehr als zwei Stunden wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen.

Quickborn RC Glashaus erweitert sein Streckenangebot speziell für Fahranfänger. Jede Woche treffen sich im RC Glashaus 17 Teammitglieder und 30 bis 70 Gastfahrer, die auf den elf verschiedenen Strecken mit ganz unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs sind. Seit kurzem sind wieder zwei neue Bahnen darunter, auf denen sich die Renn- und Geschicklichkeitsfahrer austoben können: eine Mini-Z-Strecke und eine Teppich-Strecke, speziell für Anfänger.

Schleswig-Holstein Bei der voraussichtlichen Jagd auf den Problemwolf im Raum Pinneberg gibt es Anzeichen für ein Schwarze-Peter-Spiel, wer die Initiative zum Abschuss ergreift. Während der Justitiar des Bauernverbands, Hans Heinrich von Maydell, das Umweltministerium dafür in der Verantwortung sieht, richtet man sich dort eher darauf ein, dass beim Ministerium von außen ein Antrag auf Erlegung des Tiers gestellt wird.