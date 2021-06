Kreis Pinneberg in Kürze : Große Trauer: Jenny Pawel an Leukämie gestorben ++ Schuldnerberatung zieht Bilanz ++ Orakel sagt Deutschland-Sieg voraus

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 29. Juni wichtig ist.

Elmshorn In Elmshorn ist es am Montag (28. Juni) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 80 Jahre alter Mann aus Bönningstedt war auf der Wittenberger Straße mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei schwer am Kopf verletzt. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Grund für den schlimmen Sturz ist bislang nicht klar. Die Polizei bittet deshalb um Hinweis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.